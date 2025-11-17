Noroña estalla contra Salinas Pliego: ‘Facho cobarde, encabeza la marcha del 20’

17 noviembre 2025
    Noroña estalla contra Salinas Pliego: 'Facho cobarde, encabeza la marcha del 20'
    El intercambio se produjo en un ambiente ya tensionado por las protestas del fin de semana y los llamados a una nueva movilización nacional. /FOTO: ESPECIAL

Un intercambio en redes entre el político de Morena y el empresario intensificó el clima previo a la segunda movilización convocada por la Generación Z

CDMX.- La confrontación entre Gerardo Fernández Noroña y el empresario Ricardo Salinas Pliego escaló en las últimas horas, luego de que el político de Morena respondiera con duras descalificaciones al respaldo que el magnate ofreció a un video del periodista español Javier Negre sobre la reciente marcha de la Generación Z.

El intercambio se produjo en un ambiente ya tensionado por las protestas del fin de semana y los llamados a una nueva movilización nacional. En su mensaje, Negre acusó al gobierno federal de perseguirlo y responsabilizó directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum por presuntas amenazas. Además, calificó la marcha del 15 de noviembre como una movilización “histórica” contra lo que denominó un “narcogobierno”.

El video fue compartido por Salinas Pliego, quien envió un mensaje de apoyo al comunicador: “A seguir dando la batalla, Javier”. La publicación acumuló miles de reacciones, pero también derivó en la respuesta inmediata de Fernández Noroña, quien lo increpó con un mensaje directo: “Eres un cobarde, das la batalla desde la comodidad del campo de golf; desde tu yate, desde tu penthouse. Encabeza la marcha del 20, facho cobarde”.

Hasta el momento, el empresario no ha respondido a las declaraciones del legislador, aunque en redes sociales la discusión creció con señalamientos cruzados. Algunos usuarios criticaron el tono de Noroña, mientras otros subrayaron supuestas contradicciones al cuestionar el estilo de vida del dueño de TV Azteca.

En paralelo, los organizadores de la Generación Z confirmaron que el próximo 20 de noviembre se realizará la segunda movilización. La convocatoria sigue el mismo esquema del sábado anterior y prevé concentraciones simultáneas en varias ciudades del país.

En la Ciudad de México, la reunión será nuevamente en la Glorieta del Ángel de la Independencia, desde donde los asistentes avanzarán hacia la Plaza de la Constitución. La expectativa de participación y el clima político generado en redes anticipan una jornada marcada por la polarización y el seguimiento mediático. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

