Advierte Ebrard a EU que no aceptará más de mil migrantes por día

CDMX.- El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, informó a Estados Unidos que no admitirá a más de mil migrantes por día.

En la conferencia de prensa desde Palacio Nacional el canciller señaló que México no cuenta con la capacidad para recibir tal cantidad y que además no lo aceptarían.

“México les ha hecho saber que en ningún caso recibir más de mil personas al día, no podríamos, no tenemos la capacidad ni lo aceptaríamos y eso estaba vigente no ahora, desde el Título 42. Ellos lo saben, no vamos a aceptar nosotros más de ese número porque no podríamos”, declaró el funcionario federal.

Un reportero preguntó al canciller si las autoridades mexicanas prevén un incremento de deportaciones de Estados Unidos a México tras la extinción de esta medida.