Advierte PAN que Reforma Eléctrica no pasará en el Senado

“La verdad de las cosas es que como está planteada esta reforma no necesita una maquillada, lo que necesita es volver a nacer como propuesta, como está nació muerta, no hay forma de ayudarla”, sostuvo.

Julen Rementería afirmó que pareciera que el Parlamento que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados fue un diálogo de sordos “porque no se contemplaron modificaciones, al menos no se sabe, no se ven, se han dicho muchas cosas, pero en papel, plasmado, no hay nada, así que yo espero, sinceramente, así lo creo, porque además así se ha anunciado, que como está la reforma ni siquiera en diputados pasa. Y, por supuesto, si por alguna situación, cualquiera que ésta sea, llegara a pasar, aquí en la Cámara de Senadores, esta reforma no tiene viabilidad”.

Aseguró que la iniciativa presentada no logra “bajo ninguna circunstancia eso que tanto ha ofrecido el Gobierno de lograr reducir las tarifas eléctricas para los servicios a la población, pero tampoco logra ni en el corto ni en el mediano ni en el largo plazo, la posibilidad de crecer en la oferta energética para poder garantizar la suficiencia”.

En este sentido remarcó que no hay manera de poderla apoyar porque no hay ningún asidero que permita defender, así como está, pues simplemente es intransitable”.

Sobre la posibilidad de que el PRI apoye la reforma a cambio de mantener la gubernatura de Hidalgo, el coordinador de los senadores panista señaló que su bancada no está en ese cálculo político.