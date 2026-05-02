Advierte STPS ‘punto muerto’ tras siete meses de huelga y propone salida por voto de trabajadores

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    Advierte STPS ‘punto muerto’ tras siete meses de huelga y propone salida por voto de trabajadores
    La STPS sostuvo que la negociación entre Nacional Monte de Piedad y su sindicato está estancada y presentó una ruta para una solución inmediata con aval de los trabajadores. ESPECIAL
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La dependencia propuso un dictamen elaborado con el Centro Federal y someterlo a votación secreta

CDMX.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) planteó una ruta de solución democrática e inmediata al conflicto entre el Nacional Monte de Piedad y su sindicato, al señalar que, después de siete meses de huelga, la negociación llegó “a un punto muerto”.

Marath Bolaños, titular de la dependencia, indicó que el caso es de “mayor atención y preocupación” para el Gobierno de México y sostuvo que no se observa una salida en el corto plazo ni por la vía de la negociación ni en el ámbito judicial, donde, afirmó, ninguna de las partes ha solicitado la calificación de imputabilidad de la huelga.

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La STPS pidió a ambas partes aceptar una propuesta de solución emitida por la autoridad, con énfasis en atender los aspectos sustantivos del conflicto. “Esta huelga ha sido y sigue siendo de la mayor atención y preocupación para el Gobierno de México... no se avizora a corto plazo una solución”, señaló.

La dependencia anticipó que la propuesta sería elaborada por la STPS y el Centro Federal, y afirmó que el dictamen “honrará el Contrato Colectivo de Trabajo”, la Ley Federal del Trabajo y “la historia de Nacional Monte de Piedad”, además de la aspiración de retomar un entorno laboral “de plena legalidad, paz, democracia y concordia”.

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La Secretaría propuso que el dictamen se someta a votación general y secreta entre las y los trabajadores del Nacional Monte de Piedad, para que sean ellos quienes avalen o rechacen el planteamiento.

La STPS explicó que, si la propuesta es aprobada en la votación, las autoridades brindarán el apoyo necesario para dar seguimiento a la implementación de las medidas acordadas.

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La dependencia indicó que, si el dictamen es rechazado, se plantea que ambas partes se comprometan a agotar la instancia prevista en el Poder Judicial y solicitar “de inmediato” la calificación de imputabilidad de la huelga.

La STPS advirtió que, si las partes rechazan su planteamiento sin someterlo a la votación de los trabajadores, las exhortó a instalar una mesa con propuestas concretas para concluir la huelga o acudir de inmediato al Poder Judicial para resolver el fondo del conflicto y pedir la calificación de imputabilidad.

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