Colapsa restaurante por fuerte oleaje en Playa Bagdad; evacúan comercios en la zona

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    Colapsa restaurante por fuerte oleaje en Playa Bagdad; evacúan comercios en la zona
    Protección Civil de Matamoros señaló que el herido es el dueño del negocio y que presentó un golpe en la cabeza. ESPECIAL
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Autoridades evacuaron comercios, atendieron crisis nerviosas y anunciaron revisiones para permitir el ingreso seguro y rescatar lo que quedó dentro

MATAMOROS, TAMPS.- Un fuerte oleaje en Playa Bagdad, en Matamoros, Tamaulipas, derribó el restaurante “Mariscos Costa Azul” y dejó a un hombre lesionado, informó Protección Civil municipal.

Protección Civil de Matamoros señaló que el herido es el dueño del negocio y que presentó un golpe en la cabeza, por lo que fue trasladado a un hospital local donde lo reportaron fuera de peligro.

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Autoridades atribuyeron el oleaje a las condiciones registradas con el ingreso del frente frío 48, lo que provocó que el agua alcanzara algunas zonas cercanas a la playa.

Reportes preliminares indicaron que los postes que sostenían el inmueble colapsaron tras el impacto constante del mar, lo que derivó en el desplome de la estructura.

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Testigos señalaron que personal del restaurante retiró la mayor parte del mobiliario antes del colapso y que al momento del incidente no había clientes en el lugar.

Empleados de negocios cercanos apoyaron en las labores al observar que la estructura estaba por derrumbarse, según versiones recabadas en la zona.

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Protección Civil atendió a personas con crisis nerviosa y comenzó la evacuación de comercios aledaños para reducir riesgos ante un posible aumento del oleaje.

Videos difundidos en redes sociales mostraron el momento en que la estructura empezó a ceder por el golpe de las olas, antes de colapsar por completo.

Autoridades informaron que realizarán estudios para permitir el ingreso y rescatar el mobiliario que quedó dentro, sin exponer a empleados y propietarios.

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