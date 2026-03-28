Afirma Mario Delgado que la educación ‘tiene rostro de mujer’ y destaca programas de la SEP

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 28 marzo 2026
    Afirma Mario Delgado que la educación ‘tiene rostro de mujer’ y destaca programas de la SEP
    El funcionario señaló que la Nueva Escuela Mexicana se consolida como un proyecto que vincula el currículo con las necesidades del territorio. ESPECIAL
El Universal
por El Universal

COMPARTIR

TEMAS


Educación

Localizaciones


CDMX

Personajes


Mario Delgado Carrillo

Organizaciones


SEP

Enumeró el avance de becas y programas escolares, además de convocar a docentes a compartir experiencias

CDMX.- El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, afirmó que la educación en el país “tiene rostro de mujer”, al señalar que siete de cada diez docentes en educación básica son mujeres, a quienes reconoció por su papel en la construcción de una sociedad más justa, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Durante su mensaje por la Sexta Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar, informó que, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres, se distribuyeron más de seis millones de ejemplares de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres entre estudiantes de secundaria y preparatoria desde el inicio del ciclo escolar 2025-2026.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/camaras-del-c4-los-captan-robando-en-un-negocio-y-son-detenidos-en-nl-IO19719526

Delgado precisó que estos materiales fueron traducidos a lenguas originarias como mixteco, náhuatl, teenek y cora, con el propósito de garantizar el acceso equitativo a la información y fortalecer la inclusión en el sistema educativo.

Como antecedente, recordó que en 2026 se conmemorarán los 200 años del nacimiento de Margarita Maza, a quien reconoció como promotora de la educación laica y de oportunidades educativas para las mujeres.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/congreso-de-cdmx-aprueba-elevar-a-15-anos-la-edad-para-el-delito-de-estupro-LN19720182

El funcionario señaló que la Nueva Escuela Mexicana se consolida como un proyecto que vincula el currículo con las necesidades del territorio, fomenta la relación entre escuela y comunidad y reconoce la autonomía profesional docente para diseñar programas acordes con cada contexto.

En cuanto a reacciones del sector educativo, Delgado indicó que el magisterio ha tenido un papel central en la implementación de programas prioritarios, como la Beca Rita Cetina, que en 2026 beneficiará a más de 11.1 millones de estudiantes de primaria pública, tras la realización de más de 82 mil asambleas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/mexico-llega-por-primera-vez-a-la-antartida-siendo-un-hecho-historico-para-la-ciencia-del-pais-EN19720523

Añadió que, mediante más de 66 mil asambleas escolares, el programa La Escuela es Nuestra ha impactado a más de 6.9 millones de estudiantes con mejoras en infraestructura educativa bajo esquemas participativos, además de consolidar la estrategia “Vive Saludable, Vive Feliz”, que ya cuenta con expediente digital de salud escolar.

También resaltó el alcance del Mundialito Social de Fútbol Escolar, que reúne a más de 111 mil equipos y un millón 327 mil estudiantes de distintos niveles, y convocó al magisterio a participar en el repositorio nacional de experiencias docentes, disponible del 30 de marzo al 30 de abril.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación

Localizaciones


CDMX

Personajes


Mario Delgado Carrillo

Organizaciones


SEP

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Arroja estadística que han aumentado los egresados en carreras con menor porcentaje de colocación laboral.

Coahuila: Cae porcentaje de egresados de UAdeC que se colocan en mercado laboral en primer año
NosotrAs: Rumbo a un teatro con perspectiva de género

NosotrAs: Rumbo a un teatro con perspectiva de género

true

En el México de 1994 pasó de todo, comenzando con el asesinato de COLOSIO
Julio Ibáñez y Dani García fueron detenidos en Sudáfrica y acusados de terrorismo por usar un dron; quedaron libres bajo fianza y esperan audiencia

Julio Ibáñez y Dani García fueron detenidos en Sudáfrica por terrorismo, revela David Faitelson
La historia criminal de México está atravesada por relatos que estremecen.

Historias reales: 9 asesinos seriales que estremecieron a México
El barril que se extrae del mar del Norte, conocido como Brent y referencia en los mercados europeos, se disparó a 105.32 dólares.

El petróleo mexicano supera los 100 dólares por barril
Un costal de fertilizante listo para su uso en la parcela de Elizabeth Wangua, el miércoles 25 de marzo de 2026, en Limuru, Kenia. (AP Foto/Jackson Njehia)

Guerra en Irán provoca escasez mundial de fertilizantes y amenaza los precios de los alimentos

El caso avivó debates en redes sociales y medios de comunicación sobre la seguridad escolar y de maestros, el control de armas de fuego, la salud mental, así como el crecimiento del discurso ‘incel’ en jóvenes y niños.

Los casos de ataques en escuelas y violencia en el aula que han marcado a México