Afirma Mario Delgado que la educación ‘tiene rostro de mujer’ y destaca programas de la SEP

CDMX.- El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, afirmó que la educación en el país “tiene rostro de mujer”, al señalar que siete de cada diez docentes en educación básica son mujeres, a quienes reconoció por su papel en la construcción de una sociedad más justa, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Durante su mensaje por la Sexta Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar, informó que, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres, se distribuyeron más de seis millones de ejemplares de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres entre estudiantes de secundaria y preparatoria desde el inicio del ciclo escolar 2025-2026.

Delgado precisó que estos materiales fueron traducidos a lenguas originarias como mixteco, náhuatl, teenek y cora, con el propósito de garantizar el acceso equitativo a la información y fortalecer la inclusión en el sistema educativo. Como antecedente, recordó que en 2026 se conmemorarán los 200 años del nacimiento de Margarita Maza, a quien reconoció como promotora de la educación laica y de oportunidades educativas para las mujeres.

El funcionario señaló que la Nueva Escuela Mexicana se consolida como un proyecto que vincula el currículo con las necesidades del territorio, fomenta la relación entre escuela y comunidad y reconoce la autonomía profesional docente para diseñar programas acordes con cada contexto. En cuanto a reacciones del sector educativo, Delgado indicó que el magisterio ha tenido un papel central en la implementación de programas prioritarios, como la Beca Rita Cetina, que en 2026 beneficiará a más de 11.1 millones de estudiantes de primaria pública, tras la realización de más de 82 mil asambleas.

Añadió que, mediante más de 66 mil asambleas escolares, el programa La Escuela es Nuestra ha impactado a más de 6.9 millones de estudiantes con mejoras en infraestructura educativa bajo esquemas participativos, además de consolidar la estrategia “Vive Saludable, Vive Feliz”, que ya cuenta con expediente digital de salud escolar.

También resaltó el alcance del Mundialito Social de Fútbol Escolar, que reúne a más de 111 mil equipos y un millón 327 mil estudiantes de distintos niveles, y convocó al magisterio a participar en el repositorio nacional de experiencias docentes, disponible del 30 de marzo al 30 de abril.

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