Albares advierte crisis del orden mundial y pide a México y España apostar por paz y diálogo

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/ 29 abril 2026
    Albares advierte crisis del orden mundial y pide a México y España apostar por paz y diálogo
    El canciller español defendió una política exterior basada en derechos humanos, pidió una ONU más eficaz y destacó la cooperación bilateral. CUARTOSCURO
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El canciller español defendió una política exterior basada en derechos humanos, pidió una ONU más eficaz

CDMX.- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, afirmó que España y México respaldarán la paz y la diplomacia frente a quienes “quieren volver a la guerra”, y planteó la cooperación como vía prioritaria ante escenarios de confrontación.

José Manuel Albares impartió la conferencia magistral “España: una política exterior humanista” en el Colegio de San Ildefonso, en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y llamó a mantener la confianza entre quienes apuestan por el multilateralismo, el diálogo, los derechos humanos y la paz.

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José Manuel Albares sostuvo que “España y México compartimos valores profundamente arraigados en nuestros ciudadanos y sociedades” y agradeció el compromiso de México con la democracia y la libertad. Añadió que la política exterior de su país se guía por principios comunes en distintos escenarios: “que defiende lo mismo y desde los mismos principios en Palestina, en Irán, en Venezuela, en Cuba o en Ucrania”.

José Manuel Albares afirmó que “jamás se ha logrado la seguridad y la estabilidad a través de la violencia” y sostuvo que “los derechos humanos no son un momento pasajero”. También dijo que “la inmensa mayoría de la humanidad” se mantiene del lado del multilateralismo, el diálogo y la paz, y llamó a no permanecer pasivos ante quienes, señaló, “pregonan y practican el caos”.

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José Manuel Albares señaló que el mundo atraviesa la mayor crisis del orden internacional de este siglo por la guerra entre Rusia y Ucrania, los conflictos en Medio Oriente y lo que describió como injerencias en las democracias, y advirtió sobre el cuestionamiento a instituciones como Naciones Unidas.

José Manuel Albares sostuvo que los señalamientos contra organismos internacionales suelen encubrir, afirmó, un rechazo a la paz como objetivo, al diálogo como método y a la negociación como herramienta. “Lo que se está decidiendo en estos momentos en muchos lugares del mundo es si queremos el orden de la paz o el caos de la guerra; la ley o el abuso; el diálogo o el enfrentamiento permanente y sin tregua”, expresó.

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José Manuel Albares indicó que España opta por democracia, ley y derechos, y llamó a avanzar hacia una ONU “más clara y más eficaz”, además de proponer que una mujer encabece la secretaría general del organismo. También planteó que el español sea una lengua para transmitir mensajes de paz, cohesión y respeto a los derechos humanos, y destacó el Acuerdo Global Modernizado México–Unión Europea como vía para soluciones compartidas.

José Manuel Albares afirmó que México y Brasil son socios regionales de la Unión Europea en la región y mencionó objetivos comunes como democracia, prosperidad y justicia social. Al referirse al vínculo bilateral, recordó la acogida del exilio republicano y reconoció al expresidente Lázaro Cárdenas, al señalar que ese antecedente sostiene una relación que describió como de hermandad, paz y diálogo leal basada tanto en decisiones políticas como en historias personales y familiares.

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