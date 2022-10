Madrid, España.- The Washington Academy of Political Arts & Sciences anunció este sábado que el consultor Aleix Sanmartín ha sido nominado en los Napolitan Victory Awards 2022, en las categorías CONSULTOR/A DEL AÑO (TOP HONOR), ESTRATEGA DEL AÑO (TOP HONOR) e INVESTIGACIÓN ACADÉMICA/ TESIS DEL AÑO.

También la reconocida Academia, declaró ganador a Sanmartín de dos Premios Regionales a: mejor CAMPAÑA ELECTORAL DEL AÑO y CAMPAÑA DIGITAL ELECTORAL DEL AÑO, por su trabajo en la Campaña de Juan Manuel Moreno (PP-A) a la Presidencia de Andalucía 2022.

Tras conocer sus nominaciones, Aleix Sanmartín declaró: “me siento honrado de que The Washington Academy of Political Arts and Sciences me haya distinguido como nominado, ello representa un compromiso para seguir ofreciendo el mayor profesionalismo e innovación estratégica en cada proyecto que colaboro”.

Sanmartín, es CEO de Sanmartín Group, es Doctor en Comunicación Política por la Universidad Complutense de Madrid MA y Political Management por la George Washington University, cuenta con más de 15 años dedicados a la consultoría política en España, México, Panamá, Uruguay, El Salvador, República Dominicana, Ha trabajado con Andrés Manuel López Obrador (MX), José Luis Rodríguez Zapatero (ES), Tabaré Vázquez (UR), Ricardo Martinelli (PAM), Hipólito Mejía (RD), Margarita Zavala (MX), Miguel Ángel Moratinos (ONU), Marcelo Ebrard (MX), entre otros líderes internacionales.

Los Napolitan Victory Awards, son considerados los premios más prestigiosos y codiciados de la comunicación política, reconocen a las mejores campañas dirigidas a audiencias de habla hispana del mundo y también a los expertos que trabajaron en ellas. Además, se valora a profesionales de esta ciencia en medios de prensa, académicos, medios tecnológicos y digitales, libros y revistas políticas.

Esta última edición nuevamente rompió el record en la cantidad de postulaciones y según Mauricio Jaitt, presidente de la Academia, “este año también se refleja un aumento considerable en la calidad de los trabajos presentados ante el selecto jurado, mismo que está integrado por exponentes cuya trayectoria trasciende fronteras”.