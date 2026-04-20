Alerta en escuelas de Hidalgo y Sonora por “trend” de tiroteo que circula en redes sociales

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Noticias
/ 20 abril 2026
    Alerta en escuelas de Hidalgo y Sonora por “trend” de tiroteo que circula en redes sociales
    Alumnas, alumnos y personal docente fueron revisados al momento de entrada al colegio. Asimismo, se llamó al uso de mochilas transparentes para los estudiantes. Foto: Cuartoscuro - Alejandro Rodríguez

Aunque no se han concretado ataques, las investigaciones apuntan a un “trend” viral en redes sociales que busca generar miedo.

La difusión de mensajes con amenazas de tiroteos en planteles educativos provocó una fuerte movilización de autoridades en Hidalgo y Sonora, encendiendo la alerta entre estudiantes, docentes y padres de familia. Aunque en ninguno de los casos se registraron hechos violentos, las investigaciones señalan que estos mensajes forman parte de un “trend” viral que circula en redes sociales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/amenaza-de-tiroteo-causa-alarma-en-secundaria-de-nuevo-leon-GG20151340

Mensajes virales generan temor en Hidalgo

En el municipio de Tizayuca, Hidalgo, autoridades activaron protocolos de seguridad tras detectar publicaciones con la frase “mañana tiroteo”, dirigidas a distintas escuelas. Estos mensajes, difundidos desde perfiles de reciente creación, generaron preocupación inmediata en la comunidad escolar.

Escuelas afectadas y medidas tomadas

Entre los casos reportados destacan:

1. Una telesecundaria en Tepojaco, donde directivos alertaron sobre mensajes intimidatorios

2. La secundaria Elisa Acuña Rosetti, donde incluso apareció una manta con amenazas

Suspensión de clases como medida preventiva en algunos planteles

Ante esta situación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementó patrullaje cibernético y confirmó que, hasta el momento, no existe una amenaza real. Sin embargo, el impacto en la dinámica escolar fue significativo, generando incertidumbre entre padres de familia y estudiantes.

Sonora activa operativos tras amenazas en escuelas

En Sonora, la situación fue similar. La aparición de mensajes con advertencias de tiroteos en planteles educativos provocó movilización policiaca y la activación de protocolos de seguridad.

Casos registrados en Empalme y Ciudad Obregón

Los incidentes más relevantes ocurrieron en:

El Colegio de Bachilleres (Cobach) de Empalme, donde un mensaje en un muro alertaba sobre un supuesto ataque

La Secundaria Técnica No. 56 en Ciudad Obregón, donde se encontró un mensaje similar en el baño de mujeres

En ambos casos, autoridades municipales, estatales y elementos de investigación acudieron a los planteles, acordonaron las zonas y comenzaron indagatorias. De manera preliminar, se informó que uno de los mensajes habría sido realizado por un estudiante como parte de un reto viral.

$!Mensajes con amenazas de tiroteos en escuelas de Hidalgo y Sonora encendieron la alerta entre autoridades y comunidades educativas.
Mensajes con amenazas de tiroteos en escuelas de Hidalgo y Sonora encendieron la alerta entre autoridades y comunidades educativas. Foto: Cuartoscuro - Alejandro Rodríguez

¿Qué es el “trend” de tiroteo en redes sociales?

Las autoridades han identificado que estos mensajes no son hechos aislados, sino parte de un fenómeno digital que se replica en plataformas como TikTok. Este tipo de contenidos busca generar pánico mediante amenazas falsas que rápidamente se viralizan.

Características del fenómeno

- Uso de frases alarmistas como “mañana tiroteo”

- Creación de perfiles falsos o temporales

- Replicación en distintas escuelas a nivel nacional e internacional

Intención de generar miedo y desinformación

Aunque no representan una amenaza concreta, estas acciones sí tienen consecuencias reales en la vida escolar, incluyendo suspensiones de clases, operativos de seguridad y afectaciones emocionales.

Llamado a la prevención y uso responsable de redes

Autoridades de ambos estados hicieron un llamado a padres de familia y docentes para supervisar el contenido que consumen niñas, niños y adolescentes en redes sociales. También advirtieron que este tipo de “bromas” puede tener consecuencias legales.

Se recomendó:

1. Fomentar el diálogo sobre el uso responsable de plataformas digitales

2. Denunciar cualquier mensaje con contenido amenazante

3. Evitar compartir información no verificada

https://vanguardia.com.mx/noticias/panico-en-primaria-alumno-amenaza-con-ataque-y-padres-reclaman-que-siga-en-el-aula-AL20098383

El “trend” de tiroteo en escuelas evidencia cómo los retos virales pueden escalar rápidamente y generar impacto fuera del entorno digital. Aunque no se han registrado ataques, la alerta permanece activa y las autoridades mantienen vigilancia preventiva para evitar cualquier riesgo.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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