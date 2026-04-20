Alerta en escuelas de Hidalgo y Sonora por “trend” de tiroteo que circula en redes sociales

La difusión de mensajes con amenazas de tiroteos en planteles educativos provocó una fuerte movilización de autoridades en Hidalgo y Sonora, encendiendo la alerta entre estudiantes, docentes y padres de familia. Aunque en ninguno de los casos se registraron hechos violentos, las investigaciones señalan que estos mensajes forman parte de un “trend” viral que circula en redes sociales.

Mensajes virales generan temor en Hidalgo

En el municipio de Tizayuca, Hidalgo, autoridades activaron protocolos de seguridad tras detectar publicaciones con la frase “mañana tiroteo”, dirigidas a distintas escuelas. Estos mensajes, difundidos desde perfiles de reciente creación, generaron preocupación inmediata en la comunidad escolar.

Escuelas afectadas y medidas tomadas

Entre los casos reportados destacan:

1. Una telesecundaria en Tepojaco, donde directivos alertaron sobre mensajes intimidatorios

2. La secundaria Elisa Acuña Rosetti, donde incluso apareció una manta con amenazas

Suspensión de clases como medida preventiva en algunos planteles

Ante esta situación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementó patrullaje cibernético y confirmó que, hasta el momento, no existe una amenaza real. Sin embargo, el impacto en la dinámica escolar fue significativo, generando incertidumbre entre padres de familia y estudiantes.

Sonora activa operativos tras amenazas en escuelas

En Sonora, la situación fue similar. La aparición de mensajes con advertencias de tiroteos en planteles educativos provocó movilización policiaca y la activación de protocolos de seguridad.

Casos registrados en Empalme y Ciudad Obregón

Los incidentes más relevantes ocurrieron en:

El Colegio de Bachilleres (Cobach) de Empalme, donde un mensaje en un muro alertaba sobre un supuesto ataque

La Secundaria Técnica No. 56 en Ciudad Obregón, donde se encontró un mensaje similar en el baño de mujeres

En ambos casos, autoridades municipales, estatales y elementos de investigación acudieron a los planteles, acordonaron las zonas y comenzaron indagatorias. De manera preliminar, se informó que uno de los mensajes habría sido realizado por un estudiante como parte de un reto viral.