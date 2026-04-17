Pánico en primaria: alumno amenaza con ataque y padres reclaman que siga en el aula

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/ 17 abril 2026
    Pánico en primaria: alumno amenaza con ataque y padres reclaman que siga en el aula
    Testimonios recabados en la comunidad escolar señalaron que el menor habría hecho comentarios sobre agredir a integrantes de la escuela. ESPECIAL
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La decisión de canalizar al menor a atención psicológica, sin expulsión, abrió un conflicto con padres que piden garantías

CUERNAVACA, MOR.- Un estudiante de la primaria federal “Gloria Aldama” provocó una movilización de autoridades y preocupación entre madres y padres de familia luego de que se reportara que amenazó con un ataque contra compañeros y personal docente, lo que activó protocolos de seguridad en el plantel de Jiutepec, Morelos.

Testimonios recabados en la comunidad escolar señalaron que el menor habría hecho comentarios sobre agredir a integrantes de la escuela y realizó preguntas relacionadas con el acceso a municiones, en referencias vinculadas a contenidos vistos en internet, según la versión de quienes lo escucharon.

https://vanguardia.com.mx/noticias/familia-de-edith-guadalupe-denuncia-irregularidades-en-caso-encabezaron-busqueda-GL20097098

El incidente escaló tras el hallazgo, entre sus pertenencias, de un encendedor con forma de pistola. Elementos policiales confirmaron que no se trataba de un arma de fuego real, pero las expresiones atribuidas al alumno llevaron a aplicar medidas preventivas.

Directivos del plantel y autoridades del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) convocaron a una junta extraordinaria con madres y padres de familia para informar sobre lo ocurrido y definir acciones inmediatas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/adultos-mayores-los-mas-expuestos-a-fraudes-en-operaciones-inmobiliarias-PL20097998

En ese encuentro, se comunicó que el menor sería canalizado a atención psicológica especializada como medida inicial, mientras se da seguimiento al caso por las instancias correspondientes.

El IEBEM explicó que la normativa vigente impide la expulsión del alumno, al priorizar el derecho a la educación y el abordaje de su salud mental, conforme a los criterios institucionales aplicables.

https://vanguardia.com.mx/noticias/nunca-mas-una-fiscalia-opaca-lanza-godoy-fgr-se-reconfigura-y-responde-a-la-onu-por-desapariciones-LL20097682

La determinación generó inconformidad entre madres y padres, quienes cuestionaron la permanencia del estudiante en el aula durante el proceso clínico y solicitaron medidas adicionales para resguardar la seguridad en el plantel.

La tensión aumentó debido a la inasistencia de los padres del menor a la reunión, de acuerdo con los asistentes. Familias afectadas pidieron garantías de seguridad permanentes en las primarias “Gloria Aldama” y “Lázaro Cárdenas”, y señalaron que el caso debe atenderse con rigor institucional, con claridad sobre responsabilidades y acciones de prevención.

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