PT presiona por crédito para mujeres: quieren metas obligatorias en programas de economía social

CDMX.- Para ampliar el acceso de mujeres a créditos y fortalecer emprendimientos sociales, en particular en zonas rurales o de alta marginación, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) propuso modificar la Ley de la Economía Social y Solidaria para establecer que los programas regionales y especiales de fomento deberán incorporar la perspectiva de género, con metas verificables sobre la participación de mujeres.

La propuesta plantea que las reglas de operación o lineamientos que emita la Secretaría del Bienestar integren un enfoque transversal de igualdad sustantiva, desarrollo inclusivo y rendición de cuentas, como parte de los instrumentos de fomento y financiamiento de la economía social.

La senadora Yeidckol Polevnsky Gurwitz sostuvo que, si bien la ley reconoce al sector social como pilar del desarrollo nacional, no incorpora de manera explícita la perspectiva de género ni establece mecanismos para garantizar igualdad sustantiva en el acceso a apoyos, financiamiento, capacitación y espacios de toma de decisiones.

En su argumentación, señaló que la ausencia de criterios explícitos para incluir a mujeres, jóvenes, personas con discapacidad o comunidades indígenas en programas de financiamiento o fomento limita el impacto de la política pública para aprovechar el potencial del sector social de la economía.

Por ello, la legisladora indicó que la reforma busca introducir como mandato la incorporación de la perspectiva de género, la inclusión social y territorial en instrumentos existentes, así como establecer mecanismos operativos para que emprendimientos liderados por mujeres y grupos excluidos accedan en condiciones equitativas a apoyos, asesoría, capital semilla, crédito y garantías.

La iniciativa, suscrita también por las senadoras Geovanna Bañuelos, Liz Sánchez, Ana Karen Hernández, y el senador Alberto Anaya, plantea fortalecer el papel del Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes) y de la Secretaría de Economía como promotores de una economía social con enfoque de equidad.

El proyecto legislativo prevé que los programas de fomento y financiamiento incluyan metas medibles de participación de mujeres, criterios de sostenibilidad ambiental y desarrollo equilibrado, además de condiciones para que emprendimientos sociales en zonas de alta marginación puedan formalizarse, acceder al mercado, generar empleo y avanzar hacia la autonomía económica.

Como parte del diagnóstico, la bancada del PT citó datos del Banco de México, según los cuales las mujeres representan 30.6% de las empresas acreditadas y 24% del saldo del crédito empresarial; además, señaló que más de la mitad de las mujeres trabaja en el sector informal y que dos terceras partes se ocupa en micro y pequeñas empresas, lo que limita su acceso a financiamiento formal. Con información de El Universal