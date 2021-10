¡Alerta!... Sicarios reclutan a menores de edad a través de Free Fire y otros juegos en línea

Uno de los menores habría dejado una carta a sus padres, pidiendo que no se preocuparan ya que iría a trabajar a Monterrey para ganar dinero.

Modus Operandi

De acuerdo con el diario Proceso, los menores habrían sido abordados por otro menor de edad en un centro donde se rentan videojuegos para competir entre amigos; tal es el caso del reconocido Free Fire que jugaban las víctimas.

Las características del menor no fueron reveladas, pero se informó que su modus operandi empezó por ganarse su confianza con dinero, pues presuntamente se presentaba con grandes cantidades de dinero para comprarles cosas.

Esto llamó la atención de las jóvenes victimas, quienes fueron a jugar hasta una casa de la que ya no salieron. Los delincuentes les retiraron sus celulares para dejarlos completamente incomunicados; sin embargo, uno de ellos pudo encender su dispositivo y gracias al GPS fueron ubicados.

Esta práctica se ha vuelto común y conocida, de acuerdo con una investigación del periodista Óscar Balderas, quien escribió que los reclutas del crimen organizado han puesto especial atención en las plataformas multijugador, particularmente en el caso de videojuegos como Free Fire, GTA, Gears of Way o Call of Duty.