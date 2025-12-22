Peña Nieto condonó deuda que tenía Cuba con Pemex en 2013, asegura Sheinbaum

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto se condonó al menos el 70% de la deuda que Cuba mantenía con Petróleos Mexicanos (Pemex), esto en el marco de una relación histórica de cooperación energética y financiera entre los países.

Fue durante la Mañanera del Pueblo de este lunes que la mandataria fue cuestionada sobre la cantidad exacta de petróleo y combustible que han sido entregados o vendidos por su administración a Cuba; a lo que Sheinbaum Pardo explicó que los apoyos a la Isla no son nuevos ni exclusivos de su Gobierno.

Afirmó que forman parte de acuerdos sostenidos por distintos gobiernos, siempre dentro del marco legal y por razones humanitarias: “Hoy en la mañana me pasó un compañero de Relaciones Exteriores los acuerdos que ha habido en materia de petróleo en todos los gobiernos, independientemente del partido político (...) Y es importante que se conozca. Lo hacemos en un marco legal que nos da como País soberano y damos continuidad a una serie de apoyos que se han dado históricamente de nuestro País a Cuba”.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum explica cooperación petrolera entre México y Cuba y señala que se realiza dentro del marco legal

EPN CONDONÓ DEUDA EN 2013

No obstante, agregando a la respuesta, Sheinbaum detalló que uno de esos apoyos se registró en 2013, cuando durante el sexenio de Enrique Peña Nieto condonó el 70% de la deuda histórica que Cuba tenía con Pemex, además de reestructurar el resto para fomentar el comercio bilateral.

“Una condonación de deuda en 2013, cuando el gobierno de Peña Nieto condonó una parte muy importante de la deuda que tenía el gobierno de Cuba, con Petróleos Mexicanos, alrededor de 70 por ciento de la deuda histórica”, señaló.

Señaló que en ese mismo periodo se condonó de la deuda de Cuba con Bancomext y se reestructuró el resto con el objetivo de fomentar el comercio bilateral: “Condonó 70 por ciento de la deuda histórica con Bancomext y reestructuró el resto para fomentar el comercio bilateral. La cronología de encuentros presidenciales es otro tema, pero es importante que lo conozcan”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR: Vínculo de México con Cuba no debe influir en relación con EU: Claudia Sheinbaum

RELACIÓN BILATERAL DE MÉXICO Y CUBA

La Presidenta de México recordó que la cooperación energética entre ambos países se remonta a décadas atrás, incluyendo la inversión realizada en 1994 durante el llamado “Periodo Especial” en Cuba para la modernización de la refinería de Cienfuegos, así como acuerdos de asistencia técnica firmados por Pemex en 2012. Indicó que la relación bilateral ha trascendido cambios de partidos en el poder, además de visitas oficiales de presidentes mexicanos a la isla desde el sexenio de Luis Echeverría hasta la actualidad.

“Es importante que se sepa que la relación México-Cuba es histórica, que México fue el único país que se opuso desde el primer momento al bloqueo y que, independientemente del partido político, ha habido relación, no es algo nuevo”, afirmó la mandataria Sheinbaum Pardo.

Recordó que Luis Echeverría fue el primer presidente mexicano en visitar Cuba tras ese proceso, seguido por visitas y encuentros durante los gobiernos de José López Portillo, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

TE PUEDE INTERESAR: Compara presidente de Cuba a Trump con piratas del Caribe tras incautar barco venezolano

Sheinbaum mencionó también el episodio conocido como “comes y te vas”, ocurrido durante el sexenio de Vicente Fox, y señaló que, pese a ese incidente, la relación bilateral se mantuvo.

“Esto es importante porque lo dije yo el viernes. La relación México-Cuba es histórica. México fue el único país que se opuso en el primer momento al bloqueo”, afirmó.