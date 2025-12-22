Autoridades detienen a 16 personas y aseguran armas y explosivos en Michoacán

Noticias
/ 22 diciembre 2025
    Autoridades detienen a 16 personas y aseguran armas y explosivos en Michoacán
    Autoridades señalaron que los operativos tuvieron como objetivo brindar seguridad y confianza a la población, trabajadores y propietarios de establecimientos. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


Detenciones

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Sedena
Semar

Fuerzas federales reforzaron la presencia en municipios estratégicos con operativos de vigilancia y aseguramientos como parte de la estrategia de seguridad en la entidad

MORELIA, MICH.- Como parte de las acciones operativas del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, autoridades federales detuvieron a 16 personas, aseguraron 27 armas de fuego, 50 cartuchos, 16 cargadores, ocho artefactos explosivos improvisados y nueve vehículos, informó el gabinete de Seguridad.

Las autoridades señalaron que los operativos tuvieron como objetivo brindar seguridad y confianza a la población, trabajadores y propietarios de establecimientos, mediante recorridos de vigilancia y visitas a empacadoras e industrias cítricas en diversas regiones del estado.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum rompe con modelo anterior y promete más inversión pública en 2026

Las acciones se desplegaron en los municipios de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Zitácuaro, Apatzingán, Buenavista Tomatlán, Parácuaro, Múgica, San Juan de los Plátanos, Lázaro Cárdenas, Chinicuila y Felipe Carrillo Puerto.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, en coordinación con la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

TE PUEDE INTERESAR: BCS se blinda contra el gusano barrenador para evitar crisis en la ganadería

De acuerdo con el balance oficial, del 10 de noviembre al 21 de diciembre de 2025, las fuerzas de seguridad lograron la detención de 241 personas y el aseguramiento de 118 armas de fuego, 9 mil 350 cartuchos, 484 cargadores, 212 vehículos y 176 artefactos explosivos improvisados.

Además, se decomisaron 53 kilogramos de material explosivo, 75 kilos de mariguana, 764 kilos de metanfetamina, así como 28 mil 800 litros y 15 mil 300 kilos de sustancias químicas utilizadas para la elaboración de droga sintética.

TE PUEDE INTERESAR: Cae ‘El Betito’, sobrino de Osiel Cárdenas, en operativo en Monterrey

En ese mismo periodo se localizaron y desmantelaron 16 campamentos utilizados por grupos delictivos y se inhabilitaron 39 tomas clandestinas, como parte del combate a las actividades ilícitas en la entidad.

Las instituciones que integran el gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso de continuar con las acciones coordinadas para fortalecer la seguridad y la paz en Michoacán. Con información de El Universal

Temas


Detenciones

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Sedena
Semar

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Mundo rehén

Mundo rehén
true

Los propósitos (en marcha) de ‘Andy’
La estación de la zona urbana de Saltillo, la más grande del tramo, tendrá área de juegos infantiles y 131 cajones de estacionamiento.

Confirman ubicación de las 4 estaciones para el tren Saltillo-Monterrey
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Gobierno no vende boletos del Mundial 2026, aclaró que no existe una plataforma legal de reventa en México y señaló que los beneficios fiscales a la FIFA fueron acotados por Hacienda.

Sheinbaum aclara reventa de boletos del Mundial 2026 y niega beneficios fiscales excesivos a la FIFA

La Ley Federal del Trabajo aclara que el 24 de diciembre no es feriado obligatorio, mientras que laborar el 25 de diciembre debe pagarse con salario triple conforme a la ley.

¿Cuánto se paga por trabajar el 24 y 25 de diciembre en México? Esto establece la Ley Federal del Trabajo
El Tarjetón Digital del IMSS permite a derechohabientes consultar en línea información de pagos y trámites, como parte del proceso de modernización y digitalización del instituto

IMSS facilita trámites a pensionados y jubilados con el Tarjetón Digital; qué es y cómo obtenerlo
La proliferación de dispositivos activados por voz amplifica las consecuencias de estos trucos.

Lo que Alexa y Siri pueden escuchar, pero tú no
Alfredo Adame celebra su triunfo en la gala final de La Granja VIP 2025, donde se convirtió en el primer ganador del reality tras diez semanas de competencia.

Alfredo Adame gana la primera temporada de ‘La Granja VIP’; a esta causa destinará su premio