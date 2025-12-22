Autoridades detienen a 16 personas y aseguran armas y explosivos en Michoacán

MORELIA, MICH.- Como parte de las acciones operativas del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, autoridades federales detuvieron a 16 personas, aseguraron 27 armas de fuego, 50 cartuchos, 16 cargadores, ocho artefactos explosivos improvisados y nueve vehículos, informó el gabinete de Seguridad.

Las autoridades señalaron que los operativos tuvieron como objetivo brindar seguridad y confianza a la población, trabajadores y propietarios de establecimientos, mediante recorridos de vigilancia y visitas a empacadoras e industrias cítricas en diversas regiones del estado.

Las acciones se desplegaron en los municipios de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Zitácuaro, Apatzingán, Buenavista Tomatlán, Parácuaro, Múgica, San Juan de los Plátanos, Lázaro Cárdenas, Chinicuila y Felipe Carrillo Puerto.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, en coordinación con la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

De acuerdo con el balance oficial, del 10 de noviembre al 21 de diciembre de 2025, las fuerzas de seguridad lograron la detención de 241 personas y el aseguramiento de 118 armas de fuego, 9 mil 350 cartuchos, 484 cargadores, 212 vehículos y 176 artefactos explosivos improvisados.

Además, se decomisaron 53 kilogramos de material explosivo, 75 kilos de mariguana, 764 kilos de metanfetamina, así como 28 mil 800 litros y 15 mil 300 kilos de sustancias químicas utilizadas para la elaboración de droga sintética.

En ese mismo periodo se localizaron y desmantelaron 16 campamentos utilizados por grupos delictivos y se inhabilitaron 39 tomas clandestinas, como parte del combate a las actividades ilícitas en la entidad.

Las instituciones que integran el gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso de continuar con las acciones coordinadas para fortalecer la seguridad y la paz en Michoacán. Con información de El Universal