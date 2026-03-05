Amazon sufrió fallas HOY, 5 de marzo: usuarios no pueden comprar en app y sitio web

/ 5 marzo 2026
    Amazon sufrió fallas HOY, 5 de marzo: usuarios no pueden comprar en app y sitio web
    La tarde de este jueves 5 de marzo, Amazon Web Services (AWS), el proveedor de nube más grande del mundo sufrió una caída, aparentemente global, que provocó la interrupción de los servicios de varios consumidores. ARCHIVO

Señalaron que no pueden comprar libros, ropa e incluso artículos en ofertas, tampoco visualiza los artículos

La tarde de este jueves 5 de marzo, Amazon Web Services (AWS), el proveedor de nube más grande del mundo sufrió una caída, aparentemente global, que provocó la interrupción de los servicios de varios consumidores.

Los usuarios de Amazon reportaron fallas en la plataforma como en la aplicación que dificulta realizar compras, pagos y acceder a algunos servicios.

Por el momento se desconoce si otros servicios de Amazon han sido afectados, pero de acuerdo con usuarios en redes sociales el sitio de compra es el principal afectado.

A través de DownDetector, se registraron problemas en Amazon Estados Unidos y Amazon México, 56% de los usuarios presentaron problemas con la página web, 34% con la aplicación y 10% tuvieron problemas al finalizar las compras.

En redes sociales, como X (Twitter), a partir de la 1 de la tarde se comenzaron a viralizar las quejas sobre el servicio.

Señalaron que no pueden comprar libros, ropa e incluso artículos en ofertas; mientras que en el sitio web como en la app, no se visualizan todos los productos en venta, por lo que dificulta la navegación para el consumidor.

Por su parte, Amazon no se ha pronunciado. Y de acuerdo con los reportes tampoco se ha resuelto el problema.

