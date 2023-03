AMLO afirma que una de sus mayores preocupaciones es el consumo de drogas

“Afortunadamente, no tenemos un consumo mayor de drogas, distinto a la crisis humanitaria que están enfrentando en EU por el consumo, en especial, del fentanilo . Asegura que en Estados Unidos hay 100 mil muertos por consumo de drogas y en especial de fentanilo ”, expresó AMLO .

Agregó nuevamente AMLO que en Estados Unidos la costumbre es que los jóvenes salgan a los 18 años de su casa, contrario a lo que pasa en México, y cuenta de nuevo que unos papás demandaron a su hijo de 30 años porque no quería salirse de la casa.

Como lo ha externado en varias conferencias, AMLO asegura que el fentanilo no se produce en México, sino que llega de Asia.

AMLO apuesta para que a los jóvenes no les falte amor ni apapacho para que no consuman drogas: “Que todos podamos ser felices y no recurrir a las drogas”. Dice el presidente López Obrador que en EU los parques están llenos de jóvenes “como zombies” por el consumo de drogas: Es una profunda crisis social y humanitaria.

“Estamos viendo que va a haber un crecimiento económico, está llegando mucha inversión foránea y no vemos que se presenta una crisis, estamos resistiendo a la inflación y a una quiebra de bancos”, declaró AMLO.