AMLO asegura desconocer la suspensión de construcción del tramo 5 del Tren Maya; destaca propósitos políticos, no ambientalistas

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que aún no le han notificado oficialmente sobre la suspensión de la construcción del tramo 5 del Tren Maya. Destacó que se trata de una campaña en contra y que detrás del rechazo hay propósitos políticos, no ambientalistas.

“Todavía no hay una notificación oficial, no sabemos de qué se trata, solo lo que ya es de dominio público. Hay con propósitos políticos no ambientalistas, una campaña en contra del Tren Maya financiada por organismos internacionales y por empresarios mexicanos, están utilizando a seudoambientalistas”, señaló en la mañanera de este martes.

Esto luego de que se informó que un juez primero de Distrito en Yucatán suspendió provisionalmente la obra debido a que no cuenta con una autorización en materia de impacto ambiental.