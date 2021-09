AMLO, contento y satisfecho con el Paquete Económico 2022

Esta mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el Paquete Económico 2022 es realista, además de que garantiza los recursos para programas sociales de su Gobierno.

“Muy profesional el documento que se entregó, realista, nos permite tener ingresos para financiar obras, programas. No aumenta la deuda, no aumentan impuestos. No hay gasolinazos. Es un buen presupuesto”, aseguró durante la conferencia matutina.

López Obrador se dijo contento con la propuesta que se hizo al Congreso. “Hubo una mala información de que nosotros estábamos reduciendo presupuesto para organismos autónomos, no nos corresponde”.

López Obrador afirmó que habrá presupuesto para la compra de más vacunas, el Tren Maya, Itsmo, para refinerías, programas sociales, el mantenimiento y construcción de carreteras.

“Se garantiza todo el presupuesto para seguir los caminos en Oaxaca, el presupuesto se considera para terminar el aeropuerto Felipe Ángeles. En el nuevo presupuesto se considera la inversión para el aeropuerto de Tulum, y todo lo necesario para la salud del pueblo. Llevamos invertido 35 mil millones de pesos en compra de vacunas”, expresó.