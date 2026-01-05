¿AMLO en manos de Maduro? Asegura Riva Palacio que Trump quiere que Nicolás Maduro le entregue a sus cómplices criminales
Afirma el periodista hoy en su columna que lo del venezolano no se trató de un secuestro ni una captura, sino de una entrega negociada, que tiene detrás una acción de seguridad nacional centrada en la lucha contra el narcotráfico
CDMX.- La caída de Nicolás Maduro no fue de una captura ni un secuestro, sino una “entrega negociada” con Estados Unidos, así lo afirma el periodista Raymundo Riva Palacio, quien asegura que el objetivo de Washington es obtener información sobre las redes políticas cómplices del negocio del narcotráfico en Latinoamérica.
De acuerdo con lo señalado por el analista hoy en su columna “Estrictamente Personal”, Estados Unidos no actuó movido por razones ideológicas ni por una cruzada contra la izquierda en América Latina, pues el eje de la operación fue la seguridad nacional, que tiene en la mira al narcotráfico.
“En Venezuela no se realizó una acción militar contra Maduro y el régimen para restablecer la democracia o meramente para quedarse con sus recursos naturales, sino para la restauración del orden de Estados Unidos (...) Las acciones no son contra la izquierda, ni las acusaciones a Maduro son por razones ideológicas o electorales. Son por narcotráfico”, expone.
En ese contexto, advierte que el objetivo del presidente Donald Trump es que Maduro entregue información sobre sus cómplices políticos, entre los cuales estaría el exmandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador.
“Estados Unidos quiere de Maduro (...) que les ‘entregue’, como definieron funcionarios estadounidenses, a sus cómplices políticos mexicanos, cubanos y nicaragüenses (...) “Qué tanto puede ello alcanzar a López Obrador, dependerá de Maduro y los fiscales en la Corte federal de Brooklyn”, refiere en su artículo.
Hoy lunes, Maduro comparecerá ante un juez federal en Nueva York acusado por cuatro cargos, entre ellos narcoterrorismo y conspiración para la importación de cocaína.
AMLO EN LA MIRA POR NEGOCIOS CON VENEZUELA
La relación entre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y el de Andrés Manuel López Obrador en México, afirma Riva Palacio, va más allá de un vínculo diplomático o ideológico, porque “entre los dos regímenes había lazos más profundos, ligados con negocios criminales”.
Para el analista la reacción inmediata de López Obrado desde el autoexilio, tras darse a conocer la captura de Maduro, dejó en evidencia ese lazo profundo con Maduro.
“La victimización que hizo López Obrador en su mensaje sobre la captura de Maduro tiene fundamento. Su relación con Maduro nunca fue un accidente diplomático ni un malentendido ideológico. Fue una decisión política consciente, sostenida y defendida desde Palacio Nacional bajo el disfraz de la ‘no intervención’, un principio que invocó selectivamente para justificar lo injustificable”, refiere.
A través de sus redes sociales, AMLO calificó el operativo contra Maduro como un “secuestro” y denunció un “atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela”.
“Estoy retirado de la política, pero mis convicciones libertarias me impiden callar ante el prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela y el secuestro de su presidente. Ni Bolívar ni Lincoln aceptarían que el gobierno de Estados Unidos actuara como una tiranía mundial”, expuso.
Pese a respaldar la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, Riva Palacio señala que el mensaje “no gustó en Palacio Nacional”.
MÉXICO SE OFRECÍA COMO ESCUDO POLÍTICO DE MADURO
Riva Palacio recuerda que bajo el gobierno de López Obrador, México normalizó al régimen venezolano pese a las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, la persecución política, el encarcelamiento de opositores y el desmantelamiento de la democracia.
Y mientras “México se ofrecía como escudo político y oxígeno diplomático”, añade el periodista, “América Latina tomaba distancia de Caracas”.
“La afinidad no fue retórica: fue operativa. México se negó a reconocer a la oposición venezolana, bloqueó resoluciones críticas en foros internacionales y ofreció su territorio como sede de diálogos que nunca tuvieron como objetivo una transición democrática, sino ganar tiempo para Maduro”, afirma en su columna.
Estados Unidos, sin embargo, leyó esa relación desde otra óptica: para Washington –de acuerdo con el analista– Maduro no era sólo un dictador autoritario, sino el jefe político de una estructura criminal transnacional.
Expone que el gobierno de Trump acorraló a Maduro luego del “tiro de gracia judicial” que recibió de las declaraciones de Ismael “El Mayo” Zambada y Los Chapitos, “que detallaron su relación con el Cártel de Sinaloa”.
Ello, refiere, le permitió a EU designar “al Cártel de los Soles (como) una organización terrorista y a Maduro y a sus cercanos como los jefes de ella”.
El desenlace de esta historia, advierte el columnista, ya no depende de López Obrador ni del discurso que pueda construir, sino de lo que Maduro esté dispuesto a decir.