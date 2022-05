AMLO esta desquiciado y es peligroso para todos: Riva Palacio

El periodista Raymundo Riva Palacio expresó en su columna Estrictamente Personal que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ‘está desquiciado. Y cada semana empeora más’, esto por una serie de acciones y declaraciones recientes sobre sus proyectos que han sido cuestionados por sus opositores, tales el caso del acuerdo en materia de salud que firmó con el dictador cubano Miguel Díaz-Canel, mismo que incluye la compra de vacunas locales y contratos a 500 médicos en México.

Tras las críticas, el mandatario ‘mandó al carajo’ a sus opositores, a quienes tildó de ‘conservadores’ por el simple hecho de arremeter en contra del Acuerdo que se firmó con la dictadura cubana.

“...En las comunidades más apartadas vamos a contratar a 500 especialistas médicos cubanos y eso tiene a los conservadores muy enojados, pues saben (...) ¡Qué se vayan al carajo! porque lo primero es la salud del pueblo”, sentenció López Obrador.

“El Presidente está desquiciado. Y cada semana empeora más. Dentro de Palacio Nacional se reduce el número de asesores que quieren hablar con él de manera seria y prefieren darle la vuelta por la forma como su intolerancia ha crecido, no sólo hacia afuera, sino hacia adentro, donde sus acciones y declaraciones cada vez pierden más consenso”, escribió Riva Palacio en su columna.

Aseguró que uno de los obstáculos más grandes que enfrenta Andrés Manuel López Obrador, lejos de los desacuerdos que pudiera haber dentro de la Cuarta Transformación (4T) es el de la ciudadanía que no ha querido quedarse callada frente a sus decisiones.

“El presidente Andrés Manuel López Obrador ha perdido el equilibrio y su falta de templanza es evidente. A las críticas internas está respondiendo con reprimendas y represalias, y a las externas, como no sabe cómo atacarlas, insulta donde puede, y en donde no, sus soluciones caen en lo absurdo”, expuso.

Riva Palacio dijo que este comportamiento del Presidente se debe a que las cosas ‘no le están saliendo bien’ pues sus resultados no han sido bien recibidos por el pueblo de México.

“El deterioro que está sufriendo el Presidente en su persona y su liderazgo tiene orígenes objetivos: las cosas le están saliendo mal, la seguridad, la economía, sus mega proyectos, la sucesión presidencial, la corrupción en su cuatroté. Su alegato de que tiene otros datos es cierto, porque de manera progresiva le están informando menos y de forma parcial, ante su intemperancia. Hace unos días sucedió uno de esos momentos incómodos para todos en Palacio Nacional”.

“Cuando vio la reacción pública a sus declaraciones de que su gobierno protegía al crimen organizado, sin empatía por las víctimas de esos delincuentes, pidió un análisis sobre sus palabras para tratar de entender la masiva respuesta negativa que provocó. La petición se hizo a varias áreas de la Presidencia, de donde salieron documentos que unánime y contundentemente, señalaban que la posición de López Obrador había sido un error. Pero el Presidente, en lugar de tomar el ejercicio como una autocrítica, y no como al final parece que esperaba, el apoyo incondicional a su postura, se enojó tanto que ordenó el despido de las personas que habían sido responsables de los equipos que se dividieron el trabajo”.

En este contexto, aseguró el columnista que no se trata de una característica en su persona que pueda cambiar, pues al contrario, no parará e incluso podría agravarse hasta convertirse en un problema no sólo para sus cercanos, también para todos, pues ‘radicalizará su discurso’ dado el carente trato que tiene con sus críticos

“Al paso del tiempo se ha vuelto hueco, exhibiendo sus deficiencias retóricas y su falta de habilidad para enfrentar los desafíos viejos y nuevos que se acumulan”, apuntó Riva Palacio.

Por ello, apuntó que las primeras consecuencias de sus amenazas y ataquen llegaron hasta su circulo más cercano, donde supuestamente se le preparan diagnósticos a modo para evitar que desate su ira, pero ello conducirá a malos resultados

Aunque esto se pueda deducir, concluyó el columnista para su columna, existe todavía un ámbito que no se puede dimensionar, y eso es “hasta dónde lo llevará su desquiciamiento”.

“Malas decisiones a partir de diagnósticos a modo -para que no se moleste-, conducen a malos resultados. Los malos resultados no los ve como consecuencia de fallas y deficiencias en su gobierno, sino porque sus adversarios, a quienes les otorga un peso público sobredimensionado, lo estorban. López Obrador está ciclado y nada lo sacará de ahí. Lo único que se desconoce, probablemente él mismo incluido, es hasta dónde lo llevará su desquiciamiento. Y esto, es lo peligroso para todos”.