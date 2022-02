AMLO lamentó ataques a Guardia Nacional por normalistas; “hay criminales infiltrados”, asegura

“Yo quiero hacer un llamado a los muchachos de la Normal de Ayotzinapa, para que ya no actúen de esa forma porque afectan, ponen en riesgo la vida de otras personas y el revolucionario tiene que cuidar al pueblo y se lucha por ideales, no es por la destrucción, no puede haber rebelde sin causa”, aseveró.

HAY CRIMINALES INFILTRADOS ENTRE LOS NORMALISTAS: AMLO

Por otra parte, López Obrador aseguró que su gobierno tiene las puertas abiertas para dialogar con los jóvenes. “Que dialoguen, he dado la instrucción de que los reciban que haya dialogo”, aseveró.

Asimismo, el Presidente aseguró contar con información sobre una supuesta infiltración del crimen organizado entre los movimientos estudiantiles de Guerrero.

TE PUEDE INTERESAR: ¡No trae conductor! así ocurrió el ataque de Normalistas con un tráiler a Guardia Nacional

“También tenemos información de que hay gente dedicada a actividades ilícitas infiltradas en este movimiento, eso a lo mejor ni ellos lo saben y por eso lo estoy planteando”, señaló.