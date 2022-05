AMLO omite opinar tras filtración de audios de Alito: ‘estamos en vísperas de elecciones en 6 estados’

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que estamos a vísperas de elecciones en seis estados y hay pasiones que se desbordan, luego de ser cuestionado sobre los audios filtrados del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, López Obrador prefirió no opinar al respecto de los audios luego de señalar que estamos en vísperas de elecciones en 6 estados de la República y su opinión podría crear controversia.

“Lo mejor es, no meternos en estos casos además estamos, en efecto, en vísperas de elecciones en seis estados y hay pasiones que se desbordan, por llamarlo amablemente, entonces no responder a este tipo de cuestionamientos, no meternos y si tenerle confianza a la gente de que los ciudadanos, saben que es cierto, que no es, ya la gente está muy consciente muy avispada, no se deja manipular”, señaló en la mañanera de este miércoles.

“Entonces esperar que pasen las elecciones, solo decir que nosotros no perseguimos a nadie, respetamos la libertad de expresión... si tenemos adversarios, pero no enemigos y tenemos adversarios que pensamos vencer... no estamos pensando en destruir a enemigos, no odiamos y tenemos que ganar con argumentos, con la razón”, añadió.

¿QUÉ DICEN LOS AUDIOS DE ALITO?

El dirigente nacional del PRI, reviró a los audios difundidos por Layda Sanbsores, gobernadora de Campeche, en las que se habla de supuestas estrategias electorales, el líder priista refirió que estas grabaciones son alteradas, ya que si fueran reales ya se habría presentado la denuncia correspondiente, por lo que advirtió: “a mí no me van a intimidar, yo no voy a salir del país, yo los voy a enfrentar aquí”.

La gobernadora de Campeche, filtró un nuevo audio en el que presuntamente se escucha al líder priista asegurando que recibieron recursos por parte de una cadena de cines para financiar sus campañas políticas, así como destinar al menos 4.5 millones de dólares para el pago del publicista español, Antonio Solá; además de que presuntamente Moreno Cardenas pide que proveedores sean extorsionados para que otorguen apoyos ilegales a la campaña electoral en Campeche.