AMLO pide no darle ‘importancia’ a rechazo del general Sandoval para explicar hackeo

CIUDAD DE MÉXICO.– El presidente Andrés Manuel López Obrador salió nuevamente en defensa del Ejército y minimizó que el general Luis Cresencio Sandoval, haya cancelado la comparecencia con diputados para explicar el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por parte de los hacktivistas de Guacamaya. “No le den importancia a eso”, pidió el mandatario.

“Es la politiquería, no le den importancia a eso, no es nota, no no no, no es nota. Nota es que el peso sea la moneda menos devaluada en el mundo. Eso sí es nota”, eludió.

El fin de semana Sandoval notificó a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados que no acudiría a la reunión programada este martes 18 en la sede legislativa, para informar sobre el hackeo.

Ayer, López Obrador acusó una campaña contra él y su gobierno por parte de los medios de comunicación, entre ellos Proceso, al ser cuestionado sobre el informe que señala que el actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López habría colocado a presuntos integrantes del grupo criminal Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dentro del gabinete de seguridad estatal cuando fue gobernador de Tabasco, información que fue revelada como parte del hackeo de los #GuacamayaLeaks.

Este lunes el titular de Segob declaró: “La Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados federal (sic), no es el organismo ante el que tiene que rendir cuentas un funcionario, en este caso el secretario de la Defensa”.

Agregó que “hubo una comunicación, una carta que envía el presidente de la Comisión de Defensa, que es el diputado Villareal, un intercambio de cartas en la cual le expone o le propone al secretario de la Defensa una reunión de trabajo para revisar los temas presupuestales y que se le pueda dotar de mayor presupuesto a la Secretaría de la Defensa para evitar el hackeo, así dice el oficio”.

Al minimizar la importancia de los informes de la Sedena, expuestos por el hackeo, sin que éstos tuvieran consecuencias como en el caso de Adán Augusto López, el presidente insistió: “Son nuestros adversarios, conservadores. No hay que enojarse, hay que estar contentos, alegres, felices, que ellos se serenen, que se tranquilicen, sirve la pasiflorine o el té de flor de tila y que los medios ya que le cambien, no les funcionan”.

Afirmó que “Sigue sin afectarnos, no es que no me preocupe, no nos afecta (...) Ve uno los medios y todos en contra”.

El presidente reiteró su actitud con los medios “me preguntaban que por qué no contestaba todo, porque pues es mucho, son muchos los aplaudidores que tienen los potentados, los conservadores., no hay equilibrio”.

Sin abordar el tema cuestionado, el presidente dijo “cómo sacan dinero de nosotros, ya me convertí en una empresa muy lucrativa para muchos. Les pagan para que me peguen, pero muchísimo dinero”.

También apuntó que le da pena que a compañeros de los medios “lo tienen que hacer si no los corren” y agregó que es necesario ir quitando máscaras.

