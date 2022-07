AMLO pide ‘quitar la estatua de la libertad’ si EUA condena a Julian Assange

Este día, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador nuevamente abogó por el activista y fundador de Wikileaks Julian Assange, y expresó que si es condenado en EUA habría que iniciar una “campaña para desmontar la estatua de la libertad”.

AMLO aseguró que va a tratar el tema de Assange, cuya extradición a EUA ya se autorizó, en la próxima reunión del 12 de julio con Joe Biden en Washington:

“Si lo llevan a Estados Unidos y lo condenan a pena máxima y a morir en prisión, hay que empezar la campaña de que se desmonte la estatua de la libertad (...) condenar a Assange implicaría que el monumento en Nueva York ya no es símbolo de libertad”, dijo el mandatario mexicano.

López Obrador llamó a los grandes medios como New York Times, Washington Post, Financial Times a unirse en un llamado para que se indulte a Assange, pues “cuando se dio a conocer esta información (los cables de Wikileaks que sacó a la luz Assange) participaron varios medios, se pusieron de acuerdo, en el mundo para dar a conocer toda la información, porque consideraron que era un aporte a la defensa de os derechos humanos, a la libertad de expresión, para no continuar con el doble discurso, con las mentiras, con el estar declarando una cosa y estar haciendo otra. Entonces ahora lo dejan solo”, dijo.