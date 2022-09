AMLO rechaza ‘narco-estado militarizado’ en su gobierno; exige pruebas a analista Óscar Gastélum (video)

“Si presenta prueba yo renuncio y si no, que ofrezca una disculpa. Ya no puede gobernar México nadie que no tenga autoridad moral”, expresó López Obrador.

La semana pasada, el presidente leyó un mensaje que escribió Óscar Gastélum, también colaborador de la revista Letras Libres donde lo acusa de usar dinero del narco en la elección del Estado de México.