AMLO se lanza contra Lorenzo Córdoba por asistir a plenaria del PAN

El presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó contra el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova por asistir a la plenaria del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN).

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, AMLO señaló que el líder del organismo autónomo debe ser una autoridad imparcial y cuidar las formas, pero que así se está terminando con la simulación.

“Están quedando desnudos... ayer estaba viendo cómo el señor Lorenzo Córdova va a la convención del PAN, imagínense el presidente del INE, encabezando el congreso, la convención del PAN, de un partido, cuando debería ser una autoridad imparcial, de cuidar las formas porque la forma es fondo pero no, no se dan cuenta o no les importa”, indicó AMLO.

Asimismo, señaló que coincide con el activista Pedro Miguel quien compartió en sus redes sociales la fotografía de Córdova Vianello en el cónclave panista: “Hay un mensaje de Pedro Miguel que yo comparto porque aún cuando podemos no estar de acuerdo con eso, hay que ver la parte positiva y yo lo que veo es que se va terminando con la simulación”.

“Ya no hay esa hipocresía”, dijo AMLO y criticó a los dirigentes partidistas de oposición a los que calificó como corruptos cínicos y corruptos hipócritas.

“Hay dirigentes de otros partidos que como decíamos, su verdadera doctrina es la hipocresía o sea unos corruptos cínicos y otros corruptos hipócritas. No hay con quién quedarse, pero cada quien que haga su reflexión, porque lo peor es darse baños de pureza, sentirse gente de bien, superior; por lo general son racistas, clasistas, entonces, todo eso lo estamos viviendo, son momentos estelares en la historia de nuestro país”, señaló López Obrador.