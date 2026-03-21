Tepito concentra venta de cigarros pirata; IMPI reporta 19% del mercado en CDMX y riesgo de extorsión

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/ 21 marzo 2026
    Tepito concentra venta de cigarros pirata; IMPI reporta 19% del mercado en CDMX y riesgo de extorsión
    El IMPI reportó operativos, decomisos y alertó por amenazas a vendedores, mientras se indaga la intervención de redes delictivas en el trasiego y la extorsión. ESPECIAL
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Autoridades han detectado en Tepito un punto clave de comercialización de cigarros apócrifos, con rutas de ingreso desde Asia y Europa

CDMX.- La calle Manuel Doblado, en Tepito, fue identificada como el epicentro de la venta de tabaco pirata y clonado que ingresa de manera ilegal al país, con mercancía que provendría de China, Taiwán, Malasia y Turquía, de acuerdo con reportes expuestos por autoridades.

En el contexto inmediato, en esa vialidad se comercializan cajetillas de distintas marcas, con presentaciones saborizadas o con cápsulas aromáticas, en amplias áreas del tianguis del barrio, según lo documentado en un recorrido en la zona.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fiscalia-ejecuta-10-cateos-simultaneos-y-detiene-a-objetivo-prioritario-en-nl-GL19654662

El director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Santiago Nieto Castillo, señaló que la Ciudad de México es la principal entidad donde el tabaco ilegal encontró un mercado relevante, al abarcar 19% de la venta, y reportó que del 28 de noviembre de 2024 al 4 de diciembre de 2025 se realizaron siete acciones en coordinación con autoridades capitalinas como parte de la estrategia denominada Operación Limpieza.

Como antecedente de esas intervenciones, mencionó un operativo en la Central de Abasto realizado con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en el que se aseguraron 12 mil cajetillas, equivalentes a 401 mil 380 cigarrillos, con un valor estimado de un millón 700 mil 935 pesos.

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En cuanto a reacciones y dinámicas de consumo, el reporte apunta que los precios bajos mantienen la demanda y favorecen la venta de cigarros sueltos; también se describe que el margen de ganancia para revendedores aumenta cuando compran paquetes al mayoreo y los colocan por pieza.

Sobre la situación institucional y de seguridad, Nieto Castillo indicó que, en los operativos, se ha observado la presencia de bandas locales que extorsionan o amenazan a comerciantes, aunque precisó que no se ha acreditado plenamente la identificación de grupos criminales específicos detrás del trasiego. “Tenemos la presunción... particularmente extorsionando y amenazando a los comerciantes”, afirmó.

En el panorama general, el IMPI sostuvo que en México alrededor de 80% del mercado del tabaco es lícito y el resto ilegal, y dijo que se han identificado 19 zonas de alta comercialización; además, se refirió que el tabaco ilegal también se vende a gran escala en el Centro Histórico, plazas de productos chinos, la Central de Abasto y la zona de La Merced. Con información de La Jornada

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