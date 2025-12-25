Aplazan audiencia por incendio en tienda Waldo’s de Hermosillo

CDMX.- La primera audiencia del proceso penal por el incendio registrado en la tienda Waldo’s del centro de Hermosillo, Sonora, fue aplazada por determinación judicial, luego de que las defensas acreditaran no haber tenido acceso oportuno y completo a las carpetas de investigación.

El juez ordenó reanudar la diligencia este viernes 26 de diciembre, al considerar que la Fiscalía del Estado no cumplió en tiempo con la entrega del expediente, requisito relacionado con el derecho a una defensa adecuada.

La audiencia inicial se extendió por más de cuatro horas en los juzgados orales del fuero común ubicados a un costado del Cereso Uno. En ese lapso, los abogados de los imputados señalaron presuntas irregularidades en órdenes de aprehensión y cateos, además de que parte de la documentación les habría sido entregada una hora antes, o minutos previos, al inicio de la diligencia.

Pese al diferimiento, el juzgador mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva para los siete imputados detenidos. El aplazamiento ocurre en el marco de una investigación que involucra a 25 personas imputadas, entre funcionarios y exfuncionarios estatales y municipales, así como personal de la empresa, por su presunta responsabilidad en el siniestro.

El incendio ocurrió la tarde del 1 de noviembre, en un horario de alta afluencia, y dejó 24 personas muertas —entre ellas un bebé en gestación— y más de 15 lesionadas, según los reportes del caso. La investigación incluye cateos y detenciones realizadas durante la noche del martes y la madrugada del miércoles por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, en cumplimiento de siete de las órdenes de aprehensión libradas.

De acuerdo con el expediente, las imputaciones se estructuran por niveles de responsabilidad. En el bloque principal se menciona a José Martín M.; en otro nivel a Alberto José G. y José Luis A. —este último también por uso de documento falso e incumplimiento de un deber legal—, además de otros imputados señalados por conductas culposas u omisiones en el ejercicio de sus funciones, y un grupo adicional por presunto incumplimiento de deberes ligados a inspección, autorización o supervisión del inmueble.

Las indagatorias sostienen que la sucursal operaba sin cumplir con la totalidad de permisos vigentes en materia de seguridad y protección civil. Peritajes incorporados a la investigación analizan la posible explosión de un transformador eléctrico al interior de la tienda y la presunta falsificación de documentos oficiales, factores que habrían permitido la operación del establecimiento en condiciones de riesgo.

Autoridades estatales han señalado que los peritajes revelan irregularidades y que el caso continuará su curso ante los tribunales. La audiencia se reanudará el viernes, cuando el juez retome la revisión del expediente y la situación jurídica de los imputados conforme al desarrollo del proceso. Con información de La Jornada