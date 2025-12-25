Starlink y módems en prisión: lo hallado en cateos de 2025 en Sinaloa

/ 25 diciembre 2025
    Starlink y módems en prisión: lo hallado en cateos de 2025 en Sinaloa
    Revelan que este tipo de conectividad “independiente” del sistema nacional de telecomunicaciones puede facilitar comunicación con el exterior sin los controles habituales. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

La conectividad satelital, pensada para zonas remotas, se volvió un foco de alarma dentro de centros penitenciarios

CDMX.- En 2025, revisiones realizadas por autoridades estatales y fuerzas federales en centros penitenciarios de Sinaloa han documentado el aseguramiento de equipo de conectividad —módems y antenas Starlink— que permite acceso a internet independiente de la infraestructura local, un hallazgo que ha encendido alertas sobre la capacidad de comunicación ilícita desde el interior de los reclusorios.

Uno de los primeros reportes del año se registró en febrero, cuando en el penal de Aguaruto, en Culiacán, se localizó un módem de internet Starlink junto con armas punzocortantes y herramientas durante una inspección en módulos del reclusorio.

Los aseguramientos no fueron aislados. En mayo, tras un episodio de violencia al interior del penal, autoridades reportaron el decomiso de armamento y explosivos, además de equipo de comunicación: siete módems y un dispositivo Starlink, entre otros objetos electrónicos.

Para julio, una nueva revisión en el Centro Penitenciario de Culiacán —incluido el sector femenil— derivó en el hallazgo de dos antenas Starlink y seis módems, además de decenas de teléfonos celulares, memorias USB y objetos punzocortantes, según información oficial difundida tras el operativo.

Ese mismo mes, se informó que, con los decomisos más recientes, sumaban cinco equipos satelitales asegurados en lo que iba de 2025 dentro del penal de Aguaruto, además de seis módems y otros dispositivos de comunicación.

El hallazgo recurrente de conectividad satelital también tuvo consecuencias administrativas. En febrero, el gobierno estatal relevó al director del penal de Aguaruto y se informó que el exfuncionario sería investigado por Asuntos Internos, en un contexto de decomisos reiterados de internet satelital, armas y drogas.

Además de los episodios de mayor impacto, las inspecciones continuaron durante el segundo semestre. En octubre, El Universal reportó un operativo en el que se localizaron drogas, radios, teléfonos y un módem, mientras que en otra revisión relacionada con una riña se documentó también el hallazgo de un módem para internet y, en un aseguramiento posterior, dos módems adicionales.

En el plano operativo, Milenio advirtió —con base en lo reportado por autoridades— que este tipo de conectividad “independiente” del sistema nacional de telecomunicaciones puede facilitar comunicación con el exterior sin los controles habituales, lo que reabre el debate sobre la vigilancia interna, la posible complicidad en el ingreso de equipo y la eficacia de las revisiones para impedir que los penales funcionen como centros de operación criminal. Con información de Agencias

