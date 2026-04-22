Aprueban salida de 951 marinos a EU: ejercicios militares, buques de la Armada y despliegue con armas

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/ 22 abril 2026
    Aprueban salida de 951 marinos a EU: ejercicios militares, buques de la Armada y despliegue con armas
    El Senado dio luz verde a dos solicitudes presidenciales para que personal de la Armada viaje a Estados Unidos en misiones de adiestramiento y ejercicios multinacionales. ESPECIAL
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Una delegación irá sin armamento a Virginia y Nueva York, mientras otra participará en RIMPAC 2026 en Hawái con equipo táctico

CDMX.- El pleno del Senado aprobó dos solicitudes de la presidenta Claudia Sheinbaum para autorizar la salida de 951 marinos y cadetes a diversas ciudades de Estados Unidos, con fines de capacitación y participación en ejercicios militares.

La primera autorización se avaló con 97 votos a favor y cinco en contra, para que 415 elementos de la Armada de México salgan del país y participen en el Ejercicio Multinacional “Flota 250” (FLEETEX250) y en la “Revista Naval Internacional 250” (INR 250).

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/edgardo-del-rincon-sera-el-nuevo-director-general-de-banamex-LK20198838

El acuerdo señala que el FLEETEX250 se realizará del 15 al 30 de junio de 2026 en la Estación Naval de Norfolk, Virginia, y que la INR 250 se celebrará del 1 al 8 de julio de 2026 en Nueva York, Estados Unidos.

La misma solicitud menciona que la salida de esos 415 elementos sería “entre el 05 de junio y el 16 de julio de 2023”, dato que difiere de las fechas de los ejercicios descritos para 2026, por lo que el documento incluye ambas referencias temporales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/niega-harfuch-participacion-de-agentes-de-eu-en-operativos-en-mexico-OK20198699

El Senado aprobó que este contingente se traslade sin armamento a bordo del buque anfibio ARM “Papaloapan” (A-411), con zarpe programado el 6 de junio de 2026 y retorno al país el 16 de julio de 2026.

La segunda autorización se avaló con 90 votos a favor y cuatro en contra, para permitir la salida de 536 elementos de la Armada de México que participarán en el Ejercicio Multinacional “RIMPAC 2026”, programado del 06 de junio al 09 de agosto de 2026 en las Islas Hawái.

https://vanguardia.com.mx/noticias/operativo-contra-huachicol-de-gas-lp-asi-funcionaba-la-red-y-quienes-estan-implicados-JK20198045

El dictamen indica que esos 536 elementos viajarán con armamento y equipo táctico, a bordo de los buques ARM “Usumacinta” (A-412) y ARM “Juárez” (POLA-101), con salida prevista el 6 de junio de 2026 desde Manzanillo, Colima, y retorno el 9 de agosto de 2026 al mismo puerto.

El senador de Morena Carlos Lomelí sostuvo en tribuna que las solicitudes de permiso “no se trata de un simple trámite sino una responsabilidad constitucional”, y afirmó que la participación fuera del territorio nacional se realiza bajo la premisa “colaboración sí, subordinación no”, con el objetivo de fortalecer capacidades de mando e inteligencia.

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