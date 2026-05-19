Ariadna Montiel frena en seco la candidatura de Saúl Monreal para la gubernatura de Zacatecas

El anuncio ocurrió durante una conferencia de prensa en la que Montiel estuvo acompañada por Camila Martínez. Ahí, la líder morenista fue contundente al señalar que las nuevas reglas internas del movimiento impiden que familiares hereden posiciones de poder dentro de la estructura política.

La dirigencia nacional de Morena endureció su postura frente al nepotismo político y colocó un freno a una de las aspiraciones más visibles rumbo a las elecciones de 2027 en Zacatecas . Este lunes, la presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel, descartó que el senador Saúl Monreal Ávila pueda convertirse en candidato a la gubernatura del estado.

“Lo que tiene que quedar claro es que nosotros no vamos a ser parte del nepotismo que fue característica del PRI, esas son las reglas”, declaró Montiel ante medios de comunicación.

La declaración tomó relevancia inmediata debido a que Saúl Monreal es hermano del actual gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, mientras que otro integrante de la familia, Ricardo Monreal Ávila, mantiene un papel central dentro del partido en San Lázaro.

LAS REGLAS INTERNAS SE APLICARÁN EN TODO EL PAÍS

Durante su mensaje, Ariadna Montiel insistió en que la medida no se limita al caso de Zacatecas. Según explicó, el criterio será aplicado en todas las entidades donde Morena competirá en las elecciones de 2027.

“Se ha dicho con mucha claridad que no podrán participar en Morena familiares que quieran transmitir el poder de un cargo que se tiene a otro. Entonces eso en Morena no va a pasar”, sostuvo la dirigente.

La presidenta nacional del partido también adelantó que sostendrá una conversación formal con Saúl Monreal en los próximos días. Reconoció que ya tuvieron un breve acercamiento telefónico durante el congreso nacional de Morena y confió en alcanzar acuerdos internos sin fracturar la unidad del movimiento.

“Yo en los próximos días voy a platicar con Saúl... estoy segura que Saúl, que es un compañero que viene en nuestro movimiento desde hace muchos años, vamos a encontrar un diálogo que ayude al movimiento”, expresó.

Las declaraciones se producen en un contexto donde Morena busca reforzar el discurso anticorrupción y diferenciarse de prácticas históricamente asociadas con otros partidos políticos, especialmente en medio de la discusión pública sobre herencia de cargos y concentración familiar del poder.

SAÚL MONREAL MANTIENE SU ASPIRACIÓN POLÍTICA

En distintas ocasiones, Saúl Monreal ha manifestado públicamente su intención de buscar la gubernatura de Zacatecas. Su nombre aparecía entre los perfiles más visibles rumbo al proceso interno de Morena para 2027, principalmente por el peso político que conserva la familia Monreal dentro del estado.

Sin embargo, la postura de Ariadna Montiel deja claro que el partido pretende enviar un mensaje de disciplina interna y cumplimiento de reglas, incluso cuando se trata de figuras con trayectoria dentro de la llamada Cuarta Transformación.

“Yo sé que Saúl es un compañero que sabe el momento que estamos pasando y ha luchado junto con nosotros y vamos a lograr una conciliación”, comentó la dirigente nacional.

Montiel concluyó señalando que su prioridad será preservar la unidad partidista en todos los estados donde Morena renovará gubernaturas. “Haré todo lo que tenga que hacer en Zacatecas, en Chihuahua y en todos los estados para que haya unidad en nuestro movimiento”, afirmó.