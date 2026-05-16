Aunque evita hacer comentarios, Sheinbaum reitera política de soberanía nacional

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    Aunque evita hacer comentarios, Sheinbaum reitera política de soberanía nacional
    Claudia Sheinbaum reitera postura de soberanía nacional Cuarto oscuro

Durante un evento en Yucatán, la presidenta de México evitó comentar sobre los casos de Rocha Moya y Mérida Sánchez

Durante un evento de prensa, celebrado en Mérida, Yucatán, la presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó para reiterar su postura con respecto a la soberanía nacional.

Tras haber inaugurado el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 305 en Mérida, junto con el gobernador de Yucatán, Joaquín Jesús Díaz Mena, periodistas buscaron su respuesta en relación a los casos del gobernador en licencia, Rubén Rocha Moya, y del exsecretario de seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez.

Aunque la mandataria evitó responder, después de también haber inaugurado la Universidad Nacional “Rosario Castellanos” en Kanasín, la presidenta de México utilizó la plataforma para declarar que ‘nadie le va a arrebatar la transformación al pueblo. Ningún gobierno extranjero le va a arrebatar la transformación al pueblo de México. Los corruptos de antes no le van a robar la transformación al pueblo de México y nadie, ninguna persona que no sea honesta, que no sea honrada, puede esconderse bajo el halo de la transformación del pueblo de México. Este es un movimiento honesto, honrado, que le cumple al pueblo’.

Ante las acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en contra de los funcionarios, y las demandas de la oposición política en México, la presidenta Sheinbaum reiteró su postura con base en su partido Morena, enunciando su lema: ‘Nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de México’.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/guarda-sheinbaum-silencio-sobre-entrega-en-estados-unidos-de-colaboradores-de-rocha-PG20737877

Tras las acusaciones de corrupción con el crimen organizado, los funcionarios de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y Gerardo Mérida Sánchez, el 15 de mayo, se entregaron a las autoridades de Estados Unidos para ser juzgados.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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