Aunque evita hacer comentarios, Sheinbaum reitera política de soberanía nacional

Durante un evento de prensa, celebrado en Mérida, Yucatán, la presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó para reiterar su postura con respecto a la soberanía nacional.

Tras haber inaugurado el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 305 en Mérida, junto con el gobernador de Yucatán, Joaquín Jesús Díaz Mena, periodistas buscaron su respuesta en relación a los casos del gobernador en licencia, Rubén Rocha Moya, y del exsecretario de seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez.

Aunque la mandataria evitó responder, después de también haber inaugurado la Universidad Nacional “Rosario Castellanos” en Kanasín, la presidenta de México utilizó la plataforma para declarar que ‘nadie le va a arrebatar la transformación al pueblo. Ningún gobierno extranjero le va a arrebatar la transformación al pueblo de México. Los corruptos de antes no le van a robar la transformación al pueblo de México y nadie, ninguna persona que no sea honesta, que no sea honrada, puede esconderse bajo el halo de la transformación del pueblo de México. Este es un movimiento honesto, honrado, que le cumple al pueblo’.