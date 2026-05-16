Acusa Morena boicot de Maru Campos con bloqueos en Chihuahua

CDMX.- Senadores morenistas acusaron al gobierno de Chihuahua a cargo de Maru Campos de orquestar bloqueos para dificultar la llegada de manifestantes a la convocatoria de una protesta en defensa de la soberanía. El senador Juan Carlos Loera adelantó que presentará denuncias por bloqueos en Chihuahua y a través de una publicación en redes sociales, afirmó que la Mandataria panista está violando la ley.

“La derecha irracional de Chihuahua encabezada por María Eugenia Campos sigue quebrantando la ley. Ahora bloquean accesos a la ciudad de Chihuahua para que no lleguen las y los mexicanos patriotas a la Marcha por la Seguridad de Chihuahua y la Soberanía de México. “Estaré presentando denuncias formales por estos delitos y los que se le sigan acumulando”, afirmó en X.

MARCHAN HOY CONTRA MARU CAMPOS Este sábado, en la capital de Chihuahua, se llevará a cabo una marcha “por la seguridad de Chihuahua y la defensa de la soberanía” en contra de Campos, la Gobernadora panista de la entidad. Morena, que convocó a la movilización, señala a Campos de traición a la patria por supuestamente haber permitido la participación de agentes de la CIA en un operativo de seguridad en su estado.

La también senadora por Chihuahua, Andrea Chávez, señaló a la gobernadora por un bloqueo carretero en la autopista Juárez-Chihuahua, a cinco horas de la marcha. “De ese tamaño es su miedo: ¡No nos detendrán, ya se van!”, afirmó.

ACUSAN CAMPAÑA CONTRA SHEINBAUM Abraham Mendieta, ex pareja de la senadora Chávez, posteó fotografías de “carreteras cortadas por porros panistas, casetas bloqueadas con filas eternas, espectaculares de campaña negra”. Acusó que se trata de una campaña en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel y la senadora Andrea Chávez.

“Millones de pesos de todos los chihuahuenses gastados en intentar hacer fracasar una marcha histórica: de ese tamaño es el miedo que Maru Campos le tiene a enfrentar la justicia”, reprochó. VE ACCIÓN NACIONAL “CORTINA DE HUMO” El Partido Acción Nacional en Chihuahua acusó a Morena de intentar distraer a la ciudadanía con la marcha que convocó contra la Gobernadora Maru Campos.

A través de un comunicado, el PAN criticó que los políticos del partido oficialista hablen de soberanía mientras protegen a funcionarios señalados por narcotráfico. “Mientras en Morena buscan confrontación, cortinas de humo y movilizaciones para distraer a la ciudadanía, en Chihuahua seguiremos haciendo lo que ellos no han podido: dar resultados, defender a las familias y enfrentar al crimen sin pactos ni simulaciones.

“Rechazamos categóricamente la mentira y el cinismo de quienes hablan de soberanía mientras protegen a gobernadores perseguidos por la justicia internacional, como ocurre en Sinaloa”, indicó. MARCHARÁN A PARTIR DE LAS 16:00 HORAS La dirigencia nacional de Morena convocó este sábado a una movilización “por la seguridad de Chihuahua y la defensa de la soberanía” en la Glorieta de Pancho Villa de la capital chihuahuense, a las 16:00 horas. Al respecto, el partido opositor refrendó su respaldo a la Gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos. “La verdadera soberanía se defiende con resultados, no con pactos. Chihuahua y todo México merecen seriedad, no espectáculos políticos. “Aquí no vamos a permitir que el narcotráfico se apodere del estado con la complicidad de gobiernos que pactan con el crimen organizado y entregan sus estados a la violencia, como hoy ocurre en los gobiernos de Morena”, aseguró. SINALOA EN EL OJO DEL HURACÁN Mientras Sinaloa se encuentra en el ojo del huracán por las acusaciones estadounidenses contra 10 funcionarios por vínculos con el narcotráfico, Morena señala a la Gobernadora Maru Campos de traición a la patria por la participación de agentes de la CIA en un operativo para desmantelar un laboratorio clandestino en ese estado. Ayer se dio a conocer que el ex Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, y el ex Secretario de Administración y Finanzas de la misma entidad, Enrique Díaz Vega, se entregaron a la justicia estadounidense. Al respecto, el diputado federal panista, Federico Döring, destacó que el caso contra los sinaloenses era tan robusto que ellos mismos se entregaron. “Ahí están sus pruebas, pruebas, pruebas, Presidenta. Ahí están solitos los funcionarios de Rubén Rocha en manos de Estados Unidos, fueron flexibles para entregarse a la justicia y es momento de conocer toda esta historia de la narcopolítica de Morena”, afirmó. Por su parte, el diputado local panista Raúl Torres hizo un llamado a la Presidenta para que, rumbo a la justa deportiva que se disputará dentro de 25 días, limpie la imagen del país ante el mundo. “Estamos cerca del Mundial, estamos lejos de las inversiones y los empresarios no quieren ya venir a México por el miedo a la narcoviolencia”, lamentó.

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