Artículo 19 alerta por intimidación contra el periodista indígena Rolando Sánchez Quintero en Guerrero

ACAPULCO, GRRO.- La organización Artículo 19 expresó su preocupación por la seguridad del periodista indígena Me’phaa Rolando Sánchez Quintero, luego de que personas desconocidas intentaron ingresar a su domicilio en Guerrero cuando él no se encontraba. En un comunicado, la ONG detalló que el 28 de febrero de 2026 personas no identificadas intentaron entrar a la vivienda. De acuerdo con lo reportado, su hija se percató de que intentaron abrir y forzar la puerta; posteriormente arrojaron piedras a las láminas del techo y huyeron.

Artículo 19 informó que el 17 de marzo se registró un segundo episodio de intimidación, cuando dos individuos no identificados permanecieron fuera de su casa alrededor de una hora. Según el reporte, un vecino observó la situación, le recomendó no salir y extremar precauciones. La organización señaló que los hechos ocurren en un contexto de “riesgo elevado” vinculado con su labor en el medio “Júma Indígena”. Indicó que Sánchez Quintero ha cubierto la desaparición y posterior asesinato de Ramiro Sánchez Cortés, comisariado suplente de Portezuelo de la Cruz. Ante los actos de intimidación, Artículo 19 exigió la revisión del análisis de riesgo del periodista, incluyendo la evaluación para ampliar o renovar el plan de protección, con base en los hechos recientes.

También solicitó la implementación de medidas urgentes para fortalecer su seguridad conforme al Artículo 26 de la Ley de Protección, al señalar que el comunicador fue víctima de un hecho que calificó como allanamiento y que representa un riesgo para él y su familia. La ONG pidió además coordinación y comunicación efectiva con el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y con el gobierno de Guerrero, con el objetivo de garantizar la implementación y seguimiento de las medidas y el ejercicio seguro del periodismo en comunidades indígenas.

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