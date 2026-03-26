ASEA denuncia ante FGR por derrame en el Golfo; Semar reporta 430 toneladas retiradas

CDMX.- Tras el derrame de petróleo en el Golfo de México, Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), informó que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra quien resulte responsable por los daños causados y aseguró que, por ahora, se descarta que el impacto sea severo. “La ASEA está interponiendo denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República a quien resulte responsable... y la Semarnat, la ASEA, la CONABIO, la Profepa, haremos una caracterización de la vulnerabilidad de los ecosistemas del parque arrecifal, del Parque Nacional del Sistema Arrecifal Veracruzano para determinar el daño ambiental que por ahora, se descarta que sea severo”, dijo en conferencia de prensa en la Ciudad de México.

La funcionaria explicó que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) realizó recorridos y no detectó presencia de hidrocarburos que afecten flora y fauna en siete áreas de Veracruz, Campeche y Tabasco. “No hemos detectado daño ambiental severo... Hay algunos especímenes afectados, pero no hay más por el momento”, afirmó. Por su parte, Mariana Boy Tamborrell, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), informó que se reportaron tres aves y tres tortugas afectadas por hidrocarburos en Veracruz, ejemplares que, aseguró, ya fueron atendidos y liberados. Añadió que se realizará una evaluación más detallada con instituciones del sector ambiental.

En tanto, el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, reportó que autoridades federales han retirado 430 toneladas de contaminantes y que se han limpiado 223 kilómetros de litoral, luego de reportes de “manchas dispersas” en Veracruz, Tabasco y Tamaulipas. El titular de la Semar detalló que las manchas comenzaron el 3 de marzo en las playas Linda y Jicacal, en Coatzacoalcos, Veracruz, y que el mismo día se reportó presencia en la Barra de Tupilco, en Paraíso, Tabasco, evento que, dijo, fue atendido por la empresa ambiental Figher. Agregó que el 10 de marzo se detectó una mancha de 300 a 500 metros en la desembocadura del río Papaloapan; el 18 de marzo se avistó hidrocarburo en playas de Tuxpan, Veracruz, y en Ciudad Madero, Tamaulipas, se registró el arribo de fragmentos de hidrocarburo a la playa Miramar.

Morales Ángeles recordó que el Estado mexicano cuenta con el Plan Nacional de Contingencias para Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas potencialmente Peligrosas en Zonas Marinas Mexicanas (PNC) y que, a partir del 2 de marzo, se activó el protocolo en Coatzacoalcos y posteriormente en Tuxpan y Tampico. También señaló que Pemex reportó el 3 de marzo un vertimiento ilegal en la zona de fondeadero del puerto de Coatzacoalcos, sin poder identificar de qué buque se trataba, debido a que en el área había 13 embarcaciones fondeadas.

El secretario indicó que se activó el plan de contingencia, se colocaron barreras, se inició la limpieza de playas y se realizaron sobrevuelos y vigilancia marítima para ubicar la fuente. Afirmó que se mantiene un despliegue de más de 2 mil 200 elementos, cuatro aeronaves, siete buques, 12 embarcaciones, 12 drones aéreos, dos drones submarinos y más de mil metros de barreras, y sostuvo que las playas de mayor afluencia turística se encuentran limpias de cara a Semana Santa, mientras continúa la vigilancia a lo largo de 600 kilómetros de costa.

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