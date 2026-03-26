Consejeros del INE arremeten contra reducción de remuneraciones del Plan B de Sheinbaum

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México
/ 26 marzo 2026
    Consejeros del INE arremeten contra reducción de remuneraciones del Plan B de Sheinbaum
    Consejeros del INE, Martín Faz y Carla Humphrey, comentan sobre afectaciones del Plan B Cuarto oscuro | Graciela López Herrera

Consejeros del INE consideran la revocación de mandato del 2027 un acto inequitativo y la reducción de bonos, inconstitucional

El 26 de marzo se reportó que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), Martín Faz y Carla Humphrey, secundaron el rechazo del Senado a adelantar la ‘revocación de mandato’ a 2027. Según sus declaraciones, consideraron que sería inequitativo, ejemplificándolo con lo propuesto en el Plan B de la presidenta Sheinbaum.

Me parece que el planteamiento era inequitativo porque incluso los partidos no podían usar tiempos en radio y televisión para promover este tema, ni siquiera para objetar o difundir los logros de quien ocupa la titularidad de la presidencia’ explicó la consejera Humphrey.

El consejero Faz agregó que ‘el que no se haga la revocación el mismo día de la jornada electoral sin duda es positivo, particularmente por el tema de la equidad de la contienda, era el elemento fundamental’.

Se estima que los consejeros anticiparon un riesgo operativo para el INE en caso de que se hubiera aprobado la consulta de revocación de mandato en 2027.

Sin embargo, los mismos consejeros advirtieron que la reducción de remuneraciones en el INE, según el Plan B de Sheinbaum, sería inconstitucional.

Me parece que es un tema que incluso puede volverlo inconstitucional porque la Constitución señala, en el artículo 72, inciso G, que si ya se abordó un tema en una propuesta de reforma constitucional y fue rechazado, esto no puede volver a presentarse en el mismo periodo. Y el plan A como se llamaba, contenía este tema en un transitorio, y a mi juicio es un tema de inconstitucionalidad’ aseveró la consejera Humphrey.

Se explicó que se tendría que hacer una simulación de cómo impactaría al INE la ausencia de bonos durante el periodo electoral, propuesto por la reforma electoral, ya que dicho bono funciona como sustituto de saldo por horas extras a los trabajadores. La consejera Humphrey consideró que sería un plan más costoso.

También es cierto que algo que hemos discutido siempre que esto de los bonos y las remuneraciones a partir de que inician los procesos electorales, todos los días son hábiles, lo cual quiere decir que podemos estar sesionando todos los días, sábado y domingos, dos de la mañana, tres, y eso también implicaría un análisis que tenemos que hacer respeto de las horas extras, y cualquier funcionario podría demandar a la institución’.

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El consejero Faz argumentó que dicho procedimiento solo provocaría ‘desmotivación laboral’.

Pues claro, se fueron sobre por la parte débil, es decir, los partidos protegieron sus intereses, es legítimo, no lo cuestiono, pero al instituto sí le tocó la parte más compleja, porque además de toda esta complejidad operativa se está también afectando situaciones de carácter laboral de un personal sespecializado que creo que va a ser desmotivamente para mucho personal del INE, sobre todo de los que están en la chamba constante’ agregó el consejero.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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