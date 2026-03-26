Semar apunta a buque y chapopoteras por derrame; 13 embarcaciones bajo investigación en el Golfo

CDMX.- El secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, informó que existen tres posibles fuentes del origen del contaminante tras el derrame petrolero en el Golfo de México, entre ellas un buque que estuvo fondeado en inmediaciones de Coatzacoalcos y emanaciones naturales de chapopoteras. “La contaminación proviene de tres fuentes. Hasta el momento, en el caso del buque, se sabe por las imágenes de satélite que hubo una mancha de combustible alrededor del fondeadero, sin poder determinar qué buque fue el que hizo el vertimiento”, dijo el almirante en conferencia de prensa.

Morales Ángeles reportó que se han localizado 13 buques que pudieron haber ocasionado el vertimiento: cuatro aún navegan en aguas mexicanas y el resto se encuentra en aguas internacionales, por lo que, señaló, “cualquiera pudo haber sido” la embarcación responsable. Sobre los buques que permanecen en aguas mexicanas, indicó que la Armada de México, en funciones de Guardia Costera, realiza inspecciones para deslindar responsabilidades. En el caso de los que están en aguas internacionales, anunció que se solicitó cooperación internacional para efectuar revisiones y determinar cuál fue el buque que realizó el vertimiento.

El titular de la Semar detalló que un segundo posible origen corresponde a emanaciones naturales de chapopoteras cercanas al puerto de Coatzacoalcos. Aseguró que han sido intermitentes y que “hoy se encuentran limpias”, aunque advirtió que no se puede descartar que vuelvan a emitir material, por lo que, afirmó, se está en condiciones de contenerlas de inmediato. Añadió que la tercera fuente corresponde a emanaciones naturales ubicadas a 60 millas de Ciudad del Carmen, Campeche, y señaló que esta fuente se mantiene activa.

“Estamos colocando, en coordinación con Pemex, barreras marinas para contener el sitio del contaminante y que ya no llegue a las playas. Y estamos efectuando revisiones con drones submarinos y buzos para descartar cualquier falla estructural de las plataformas en esta región”, indicó. Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, afirmó que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra quien resulte responsable.

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