Cumple Marx Arriaga 4 días atrincherado; Nadie tiene el patrimonio de un espacio público: Sheinbaum

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 17 febrero 2026
    Cumple Marx Arriaga 4 días atrincherado; Nadie tiene el patrimonio de un espacio público: Sheinbaum
    La destitución de Arriaga se anunció el 13 de febrero, y desde entonces permanece atrincherado en su oficina. CUARTOSCURO

Tras ser destituido de la DGME, insiste en que podría permanecer hasta 4 días más mientras no se le notifique despido

Tras ser destituido de la Dirección General de Materiales Educativos (DGME) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga cumplió su cuarto día atrincherado en su oficina, donde asegura que permanecerá hasta que se le notifique su destitución.

Luego de 80 horas, Arriaga volvió a aparecer en las oficinas de la DGME y señaló que podría quedarse cuatro días más para cumplir el encargo que se le asignó.

TE PUEDE INTERESAR: ¿La verdadera causa de despido? Se negó Marx Arriaga a eliminar 192 contenidos de libros de texto

“Estoy esperando el oficio que termine mi encargo aquí en esta institución, seguiré trabajando atendiendo a los compañeros hasta que la institución lo decida”, declaró Arriaga.

“Como han visto, trabajo 24/7, entonces aquí podemos estar nosotros tres cuatro días más”, apostó.

Sobre una presunta dilación de la SEP para entregarle el oficio que oficializa su destitución, Arriaga ironizó.

“Yo espero que sean solamente los usos y costumbres de la institución, que le cuesta trabajo mecanografiar un oficio”, expresó.

NADIE TIENE EL PATRIMONIO DEL ESPACIO PÚBLICO: SHEINBAUM

Ante la insistencia de Arriaga de permanecer en su oficina, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que nadie tiene el patrimonio de un espacio público y agregó que no hablará más del tema.

“No quiero entrar al debate de quién fue quien le dijo, que no le dijo, pero nadie tiene el patrimonio de un espacio público. Todos podemos... yo ser Presidenta hoy y mañana contribuir de una manera distinta al movimiento de transformación”, dijo la Presidenta en su conferencia de prensa matutina.

Arriaga reconoció el trabajo realizado por Arriaga al frente de la DGME.

“El problema es cuando se lleva que si alguien traidor o no es traidor, eso no, porque todos estamos con el movimiento de transformación. Marx Arriaga hizo un papel extraordinario en la SEP y en la elaboración de los libros de texto”, expresó.

“Entonces, nadie está traicionando el Movimiento, nadie está traicionando a López Obrador, nadie está traicionando; esa no es la discusión, sino más bien, pues hay que continuar. Hay que seguir avanzando y todos pueden discutir. El tema es cuando se lleva a un tema personal de quién representa y quién no representa, nadie tiene la pureza del movimiento de transformación”.

La destitución de Arriaga fue anunciada el pasado viernes 13 de febrero y desde entonces permanece atrincherado en su oficina, pese a que ya fue anunciada Nadia López García como su sucesora en el cargo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
Política México

Personajes


Marx Arriaga Navarro
Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEP

Alejandro Montenegro

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

Selección de los editores
Santos... El número uno

Santos... El número uno
true

El libro de Scherer es la guerra por la Presidencia en 2030
Un adolescente de 16 años fue detenido en García, Nuevo León, señalado por su presunta participación en tres ejecuciones y más de 15 delitos de alto impacto.

A sus 16 años, es ligado a tres ejecuciones y 15 delitos de alto impacto en García, Nuevo León
La Secretaría de Salud de México, como parte de su informe diario al corte del 16 de febrero, informó que el brote de sarampión en México suma 31 defunciones.

Ya suman 31 muertes por sarampión en ocho estados de México; van cuatro en 2026
La Cuaresma es uno de los periodos más importantes del calendario cristiano. En México, millones de personas siguen sus tradiciones, que incluyen ayuno, abstinencia y prácticas espirituales.

¿Qué es la Cuaresma?... cuándo es, qué significa y cuáles son las reglas de ayuno y abstinencia en México
Un nuevo frente frío se aproximará a Baja California, en combinación con una vaguada polar y con la corriente en chorro subtropical.

Se aproxima otro nuevo Frente Frío a México, azotará con heladas de -10 grados, lluvias y aguanieve
El reality culinario MasterChef México anuncia un cambio radical: ahora será un formato 24/7 con convivencia total entre participantes.

MasterChef México cambia formato... será 24/7 y ya inició casting para mayores de 18 años
Gabriel Milito ha tenido un torneo espectacular con el Rebaño Sagrado, así que “el canto de las sirenas” ya comenzó, con el fin de llevárselo al Independiente.

Ante el buen funcionamiento de las Chivas ya se les antojó Gabriel Milito; ¿pasará lo mismo que con Fernando Gago?