Cumple Marx Arriaga 4 días atrincherado; Nadie tiene el patrimonio de un espacio público: Sheinbaum

Tras ser destituido de la Dirección General de Materiales Educativos (DGME) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga cumplió su cuarto día atrincherado en su oficina, donde asegura que permanecerá hasta que se le notifique su destitución.

Luego de 80 horas, Arriaga volvió a aparecer en las oficinas de la DGME y señaló que podría quedarse cuatro días más para cumplir el encargo que se le asignó.

TE PUEDE INTERESAR: ¿La verdadera causa de despido? Se negó Marx Arriaga a eliminar 192 contenidos de libros de texto

“Estoy esperando el oficio que termine mi encargo aquí en esta institución, seguiré trabajando atendiendo a los compañeros hasta que la institución lo decida”, declaró Arriaga.

“Como han visto, trabajo 24/7, entonces aquí podemos estar nosotros tres cuatro días más”, apostó.

Sobre una presunta dilación de la SEP para entregarle el oficio que oficializa su destitución, Arriaga ironizó.

“Yo espero que sean solamente los usos y costumbres de la institución, que le cuesta trabajo mecanografiar un oficio”, expresó.

NADIE TIENE EL PATRIMONIO DEL ESPACIO PÚBLICO: SHEINBAUM

Ante la insistencia de Arriaga de permanecer en su oficina, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que nadie tiene el patrimonio de un espacio público y agregó que no hablará más del tema.

“No quiero entrar al debate de quién fue quien le dijo, que no le dijo, pero nadie tiene el patrimonio de un espacio público. Todos podemos... yo ser Presidenta hoy y mañana contribuir de una manera distinta al movimiento de transformación”, dijo la Presidenta en su conferencia de prensa matutina.

Arriaga reconoció el trabajo realizado por Arriaga al frente de la DGME.

“El problema es cuando se lleva que si alguien traidor o no es traidor, eso no, porque todos estamos con el movimiento de transformación. Marx Arriaga hizo un papel extraordinario en la SEP y en la elaboración de los libros de texto”, expresó.

“Entonces, nadie está traicionando el Movimiento, nadie está traicionando a López Obrador, nadie está traicionando; esa no es la discusión, sino más bien, pues hay que continuar. Hay que seguir avanzando y todos pueden discutir. El tema es cuando se lleva a un tema personal de quién representa y quién no representa, nadie tiene la pureza del movimiento de transformación”.

La destitución de Arriaga fue anunciada el pasado viernes 13 de febrero y desde entonces permanece atrincherado en su oficina, pese a que ya fue anunciada Nadia López García como su sucesora en el cargo.