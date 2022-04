Ataca AMLO a Carolina Viggiano por pensiones; ‘me sacaron de contexto’, responde la candidata a la gubernatura de Hidalgo

Y es que en el video, que luego la también esposa del ex gobernador coahuilense Rubén Moreira , dijo fue editado , se le escucha decir que el gasto de operaciones del programa de apoyo a adultos mayores es excesivo , de 8 mil 600 mdp, y que con ese dinero se podrían hacer “muchas carreteras, obras de infraestructura”.

Luego de que en redes circulara un video en el cual se le escucha a Carolina Viggiano Austria decir que es excesivo el gasto de operación del programa de adultos mayores, el Presidente López Obrador se lanzó contra ella y dijo que no le extrañaba , ya que así es la “ mentalidad conservadora” que prevalece desde la época de Porfirio Díaz, “ de caciques que maltratan a la gente humilde”.

Ante esto el mandatario dijo que no le extraña, ya que “fue sincera, porque también cuando se estableció que iba a convertirse en un derecho constitucional la pensión para adultos mayores, todos los del PAN votaron en contra, pero no me extraña porque para ellos eso es populismo, paternalismo”.

“Dice la señora ‘hay que quitar la pensión y hay que destinar ese dinero a las carreteras’, pues eso es lo que hacían antes, nada más que no la destinaban a las carreteras, se robaban el dinero y ahora cada adulto mayor tiene su apoyo”, expuso AMLO.