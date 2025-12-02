Avalan cambios a ascensos en la Marina; oposición exige frenar tareas civiles y blindar contra corrupción

CDMX.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, por 421 votos a favor, la reforma a la Ley de Ascensos de la Armada de México, con el fin de armonizarla con la nueva Ley Orgánica de la Armada de México, particularmente en lo referente a la creación de la Jefatura de Operaciones Navales, en sustitución del Estado Mayor General de la Armada. La minuta fue enviada al Senado de la República para continuar su proceso legislativo.

La reforma también establece las disposiciones relativas al recurso de inconformidad, definido como el derecho del personal naval que se considere afectado por la exclusión o postergación en los concursos de selección para ascensos, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de defensa administrativa.

Durante el posicionamiento de los grupos parlamentarios, diputados de oposición manifestaron su respaldo a la modificación legal, pero cuestionaron que el gobierno federal continúe encomendando a la Marina tareas ajenas a su naturaleza constitucional, como la operación de aduanas, aeropuertos y otras funciones civiles.

Además, legisladores solicitaron reforzar los controles de confianza y las evaluaciones de desempeño de los elementos de la Armada, para prevenir actos de corrupción, a partir de los señalamientos por el caso reciente de huachicoleo en el que se vieron involucrados algunos marinos.

La diputada Ariana del Rocío Rejón (PRI) consideró que la reforma debería incluir mecanismos más estrictos de investigación para quienes aspiren a un ascenso dentro de la institución naval.

“Los ascensos no pueden seguir siendo sólo un trámite administrativo. Se necesita revisar antecedentes, desempeño y posibles vínculos con redes criminales o prácticas de corrupción. Un ascenso sin investigación es una puerta abierta para que la corrupción se trepe a la cadena de mando”, advirtió en tribuna.

Por su parte, la diputada Julia Licet Jiménez (PAN) exhortó al gobierno federal a permitir que la Marina se concentre en las funciones para las que fue creada, y deje de ser utilizada en tareas administrativas como el control de aduanas y aeropuertos.

“Cuando se desvía a los marinos de sus funciones naturales se abren espacios a prácticas indebidas y se les coloca frente a redes de intereses económicos complejos. Esto vulnera su preparación y su esencia institucional”, sostuvo.

La legisladora panista añadió que desvirtuar la misión de la Armada no sólo afecta su disciplina y cadena de mando, sino que también impacta en la seguridad nacional y en la confianza ciudadana, por lo que insistió en la necesidad de mantener a las Fuerzas Armadas dentro del marco de sus atribuciones constitucionales. Con información de El Universal