Suma Oaxaca 14 feminicidios en 2026; asesinan a mujer y su hija queda herida

OAXACA, OAX.- Una mujer fue asesinada por arma de fuego en el municipio de San Pedro Atoyac, en la región Costa de Oaxaca, mientras una organización reportó que en lo que va de 2026 se han documentado 14 feminicidios en la entidad. La víctima fue identificada como Carmela V.A., de 41 años, quien, de acuerdo con reportes locales, fue atacada la noche del viernes 20 de marzo en una calle del centro del municipio. Vecinos señalaron que iba acompañada de su hija, quien resultó lesionada y fue trasladada a un centro médico en Pinotepa Nacional.

Tras los hechos, elementos de la Policía Municipal acordonaron el sitio. Agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) realizaron las diligencias y efectuaron el levantamiento del cuerpo para la necropsia correspondiente. La Fiscalía de Oaxaca informó que “ya se iniciaron las investigaciones con protocolos de investigación para el delito de feminicidio”, sin ofrecer más detalles sobre el ataque o posibles responsables.

El asesinato ocurrió un día después del homicidio de Nazaret Cortés Velasco, presidenta del Comisariado de Bienes Ejidales de San Pedro Totolápam, quien perdió la vida la madrugada del jueves 19 de marzo, según los reportes citados. En ese caso, su hija Monserrat Cortés Velasco, de 24 años, resultó con heridas de bala. El seguimiento hemerográfico del Centro de Documentación del Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer) señala que, del 1 de enero a lo que va de marzo, se contabilizan 14 feminicidios en Oaxaca.

De acuerdo con ese registro, Valles Centrales suma cuatro casos, mientras la Costa y el Istmo reportan tres asesinatos en cada región. El monitoreo añade que la mayoría de las víctimas tenía entre 30 y 44 años, seguido del rango de 19 a 29 años. La organización también reportó que, del 1 de diciembre de 2022 al 12 de marzo de 2026, se han registrado 300 casos de mujeres asesinadas en Oaxaca, cifra atribuida a su documentación.

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