Bajó pobreza, pero preocupa rezago en salud y educación: Loret de Mola

Aunque en el país disminuyó en cinco millones el número de personas en situación de pobreza, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la medición también arrojó retos en materia de salud, educación y pobreza extrema, consideró el periodista Carlos Loret de Mola.

En su colaboración de hoy, señala que es un éxito para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que en lo que va de su sexenio haya bajado la cifra de personas en situación de pobreza. Detalló que el aumento al salario mínimo y el dinero para programas sociales han mostrado su efectividad en ese sentido.

Sin embargo, también aseguró que los datos del Coneval muestran “tres fracasos preocupantes” para el gobierno federal. Uno de ellos apunta a que en los primeros cuatro años del sexenio de López Obrador, 30 millones de mexicanos se quedaron sin acceso a servicios de salud.

“Este fracaso lleva la firma del presidente de México. Y si López Obrador y los suyos usarán los 5 millones menos de pobres para hacer campaña, en este dato la oposición tiene un antídoto. No ha habido en este sexenio peor política pública que la de Salud. No ha habido medida más dañina que la desaparición del Seguro Popular”, apunta Loret.

Por otro lado, asegura que la pobreza extrema registró un aumento en 400 mil personas, según los datos del Coneval y señaló que ello se debe a que hacer llegar los apoyos a los más pobres requiere de una capacidad de implementación que el gobierno no ha tenido.

Finalmente, señaló que en el renglón de educación, un millón y medio de personas se quedaron sin servicios educativos durante el sexenio de López Obrador. “Esto refuerza la teoría general: el presidente puede presumir que ha ayudado a resolver la emergencia, pero no está solucionando el fondo de los problemas”.

Concluyó que aunque en términos generales las cifras de Coneval denotan un éxito para el Presidente, las fallas son evidentes y preocupantes.

“Se puede decir que el gobierno está dando pescado y no enseñando a pescar. Se puede decir que es mucho mejor dejar de ser pobre porque se tiene un empleo, mejor educación, capacitación, salud, que por recibir un dinero mensual del presupuesto. Se puede decir que estos apoyos son frágiles porque no crean condiciones estructurales para salir de la pobreza y no regresar”, señaló Loret.