‘Basta de simulaciones’: Exige Loret a la 4T asumir su responsabilidad por entregar Sinaloa al narco con Rocha Moya

CDMX.- El deslinde político hacia Rubén Rocha Moya por parte del gobierno y Morena no es más que una simulación, acusa el periodista Carlos Loret de Mola, quien califica esa demarcación como una burla mientras el círculo cercano del exmandatario retiene el poder en Sinaloa. En su columna Historias de Reportero, el crítico de la 4T le exige al oficialismo dejar de simular y asumir su responsabilidad institucional por haber puesto a Rocha Moya como gobernador y entregado el estado al crimen organizado.

“Basta de simulaciones. Háganse responsables de su Rocha. Ustedes lo pusieron, ustedes lo impulsaron, ustedes se taparon los ojos cuando se denunció la colusión con el Cártel de Sinaloa, ustedes lo protegieron y ustedes lo siguen manteniendo impune”, reta el periodista. Loret advierte que ahora intentan hacer creer a la opinión pública que le han dado la espalda al exgobernador, que la presidenta Claudia Sheinbaum dio un “golpe de mando” para desterrarlo, cuando pasaron “119 días repitiendo como loros que ‘no hay pruebas’ para acusarlo de narco”, y Rocha sigue libre. Rocha Moya es uno de los nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa acusados penalmente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por conspirar con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa para traficar drogas a cambio de sobornos y protección política. Incluso Estados Unidos solicitó formalmente su detención con fines de extradición, pero el gobierno de Claudia Sheinbaum se ha negado a ejecutar su aprehensión bajo el argumento de que no existen pruebas.

ROCHISTAS SE MANTIENEN EN EL PODER Esta simulación de ruptura, expone Loret de Mola, se hace evidente al revisar a los personajes que actualmente han tomado las riendas en Sinaloa, entre ellos Enrique Inzunza, Graciela Domínguez e Imelda Castro. Por un lado, señala a Inzunza, principal operador de Rocha, quien dejó la “bancada de Morena, pero sigue siendo senador y está totalmente alineado con la 4T”.

Por el otro, cuestiona la prometida “limpieza” institucional en el Ejecutivo estatal, evidenciando que la actual gobernadora interina formaba parte del gabinete original de Rocha y es “una de sus cercanas”. Pero la mayor farsa, de acuerdo con el periodista, es el intento de desvincular a la nueva candidata de Morena a la gubernatura, Imelda Castro, del grupo político que sumió a Sinaloa en el caos y la violencia. Para desmentir a la narrativa oficial, el periodista recurrió al archivo digital, donde encontró el historial que vincula a Castro con Rocha Moya: desde spots conjuntos al Senado en 2018 y puntos de acuerdo legislativos, hasta mensajes en redes sociales donde la hoy coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación publicaba fotografías presumiendo una “agradable conversación... con mi estimado amigo”.

Para Loret de Mola, la evidencia más contundente de esta lealtad incondicional al exgobernador es un tuit en el que Imelda Castro proclamó abiertamente: “¡Es un honor estar con Rocha hoy!”.

LORET DE MOLA: ‘LO QUE ESTÁN HACIENDO ES UNA BURLA’ A SINALOA Frente a lo que califica como una burla, el periodista exige a la Cuarta Transformación ofrecer una disculpa a los sinaloenses y no actuar como si no tuvieran responsabilidad frente a los “muchos muertos, muchos desaparecidos, muchos desempleados en Sinaloa”. “Háganse responsables y empiecen por ofrecer una disculpa. No hagan como que no tuvieron nada que ver con Rocha (...) Porque lo que están haciendo es una burla. Una burla al estado que más ha padecido las consecuencias criminales del ‘abrazos, no balazos’”. Bajo la administración de Rocha Moya, quien asumió el cargo el 1 de noviembre de 2021, Sinaloa acumula más de 4 mil homicidios dolosos, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) hasta julio de este año. Pese a que Rocha Moya ha sido defendido por el gobierno de Sheinbaum de las acusaciones hechas por Estados Unidos, ayer la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, no descartó que el partido pueda iniciar un proceso de expulsión contra el gobernador con licencia, en medio de las investigaciones penales en su contra.

Ayer mismo, Enrique Inzunza anunció en redes sociales su separación del grupo parlamentario de Morena en el Senado para ejercer de forma independiente. En el comunicado, el legislador se dijo víctima de la “feroz campaña de calumnias y diatribas”. “En esa tesitura, por estricta convicción personal, he tomado la decisión de separarme del grupo parlamentario de MORENA, para ejercer mi cargo de Senador de la República de manera independiente y conforme a la rectitud de mis deberes”, escribió al respecto.