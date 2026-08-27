La burla de Morena a Sinaloa

Nos quieren vender la idea de que la presidenta Sheinbaum dio un golpe de mando para sacarlo del poder, pero Rocha está libre.

El gobierno y Morena quieren hacer como que no tienen nada que ver con Rubén Rocha Moya .

Nos quieren vender la idea de que todos los morenistas de todos los niveles le han dado la espalda, pero llevan 119 días repitiendo como loros que “no hay pruebas” para acusarlo de narco.

Nos quieren vender la idea de que su compinche Inzunza ya no es de la bancada de Morena, pero sigue siendo senador y está totalmente alineado con la 4T.

Nos quieren vender la idea de que la nueva gobernadora interina va a limpiar la casa, pero ella era del gabinete de Rocha Moya, una de sus cercanas.

Y la más reciente: nos quieren vender la idea de que la candidata de Morena al gobierno de Sinaloa, Imelda Castro, no tiene nada que ver con Rocha, que implica cortar de tajo con ese grupo político.

Reviso el archivo digital. “¡Hola, Sinaloa! Somos Rubén Rocha Moya e Imelda Castro”, dice ella en un spot de su campaña conjunta al Senado en el 2018. “Los que suscriben, senadores Rubén Rocha Moya, Imelda Castro...”, rezan los varios puntos de acuerdo que presentaron juntos en la Cámara. “Felicito a Rubén Rocha Moya”, dice un tuit. “Un rico café y una excelente charla con el doctor Rubén Rocha Moya”, dice otro que incluye foto. Uno más: “Tarde de té y agradable conversación en la Ciudad de México con mi estimado amigo y gobernador electo de Sinaloa”. Foto también. “Rubén Rocha Moya encabeza la esperanza de cambio”. Y el más contundente: “¡Es un honor estar con Rocha hoy!”.

Basta de simulaciones. Háganse responsables de su Rocha. Ustedes lo pusieron, ustedes lo impulsaron, ustedes se taparon los ojos cuando se denunció la colusión con el Cártel de Sinaloa, ustedes lo protegieron y ustedes lo siguen manteniendo impune.

Háganse responsables y empiecen por ofrecer una disculpa. No hagan como que no tuvieron nada que ver con Rocha: han sido muchos muertos, muchos desaparecidos, muchos desempleados en Sinaloa.