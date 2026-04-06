Queman autos y lanzan explosivos frente a Fiscalía: exigen castigo a Aureoles por represión en Nahuatzen

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/ 6 abril 2026
    Queman autos y lanzan explosivos frente a Fiscalía: exigen castigo a Aureoles por represión en Nahuatzen
    Más de 400 comuneros llegaron a la Fiscalía de Michoacán para exigir justicia por la represión de 2017 en Arantepacua y señalaron a Aureoles y a Bernardo Corona. ESPECIAL
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por Vanguardia

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Durante la movilización hubo cohetones, daños a vehículos e incendios de unidades; la protesta seguía en curso por la tarde

MORELIA, MICH.- Habitantes de la comunidad de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, se manifestaron este 6 de abril frente a la Fiscalía General de Michoacán, en Morelia, y marcharon por avenidas de la capital para exigir castigo a Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de la entidad, y a Bernardo Corona, a quienes acusaron como autores intelectuales de la represión de 2017.

De acuerdo con lo reportado, en esa jornada de 2017 murieron cuatro personas; más de 10 fueron golpeadas, al menos cuatro denunciaron tortura y se registraron 15 detenidos.

https://vanguardia.com.mx/informacion/las-carreteras-afectadas-por-paro-nacional-de-transportistas-y-agricultores-DB19813880

Los comuneros señalaron que, a nueve años de los hechos, el Poder Judicial y la Fiscalía de la administración anterior —encabezada por el entonces gobernador perredista— intentaron ocultar lo ocurrido y frenar las investigaciones.

La movilización reunió a más de 400 comuneros, quienes arribaron a las instalaciones de la Fiscalía a bordo de cinco autobuses y al menos tres camionetas, mientras una comitiva de la dependencia se encontraba en el lugar para atender a representantes de la comunidad purépecha.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/encuentran-sin-vida-a-pedro-valencia-secretario-del-ayuntamiento-de-ocampo-michoacan-IB19814851

Durante la protesta, un grupo de jóvenes, algunos con el rostro cubierto, lanzó cohetones al estacionamiento de la Fiscalía, causó daños a autos y arrojó artefactos explosivos de menor tamaño, según el reporte.

En el exterior de la dependencia fue incendiado un camión distribuidor de agua potable, y más tarde el contingente se desplazó hacia oficinas del Infonavit, donde se reportó el incendio de otra unidad; también se registraron pintas y cristales rotos.

La nota indicó que, metros adelante, el mismo grupo realizó actos vandálicos en la Secretaría de Educación del Estado y que, hasta la tarde, la manifestación aún no concluía. Con información de La Jornada

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