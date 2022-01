Biden: Moveré tropas al este de Europa en el corto plazo

WASHINGTON, EU.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo ayer que “en el corto plazo” moverá tropas estadounidenses al este de Europa debido a la crisis en Ucrania, aunque aseguró que no serán “demasiadas”.

El mandatario se pronunció así días después de que el Pentágono anunciara que había puesto en “alerta elevada” a 8 mil 500 militares, que actualmente se encuentran en territorio estadounidense, para un posible despliegue en países aliados del este europeo.

“Moveré tropas estadounidenses al este de Europa y los países de la OTAN en el corto plazo. No (serán) demasiadas”, dijo Biden en declaraciones a la prensa al aterrizar en las afueras de Washington después de visitar Pittsburgh.

Biden no dio más detalles al respecto, y sus comentarios llegaron horas después de que el jefe del Estado Mayor Conjunto de EU, general Mark Milley, rogara “encarecidamente a Rusia retirarse y a buscar una resolución a través de la diplomacia”.

La tensión ha aumentado entre Rusia, EU y sus aliados por la movilización de 100 mil militares rusos en la frontera con Ucrania, lo que ha suscitado el temor ante un posible ataque ruso al territorio ucraniano, que Washington considera que puede ser “inminente”.

El Pentágono ha reiterado que no va enviar tropas a suelo ucraniano y ha insistido en que, de desplegarse, el grueso de los soldados que tiene en “alerta elevada” lo harían dentro de la OTAN; y tampoco ha descartado utilizar a los militares que ya tiene en bases europeas.

‘NO ESTAMOS EN PÁNICO’

El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, acalló ayer los tambores sobre una inminente guerra con Rusia procedente de Occidente, pero también demandó garantías de seguridad a la OTAN en forma de una hoja de ruta clara para el ingreso en sus filas.

“No somos un Titanic. Ucrania sigue adelante”, aseguró Zelenski durante una rueda de prensa con medios extranjeros en la sede de la Presidencia ucraniana en Kiev.

Zelenski puso en evidencia por primera vez las diferencias en el seno del bando occidental en relación a la crisis ucraniana, ya sea sobre sanciones preventivas, suministro de armas o la evacuación de diplomáticos de Kiev.

Mientras que algunas capitales occidentales pronostican una inminente invasión rusa, el presidente ucraniano pidió que no se aliente el pánico, ya que su país vive en ese estado de “constante” amenaza militar desde 2014.

“¿Tenemos tanques en las calles? No. Pero la sensación es esa si no estás aquí. La imagen que crean los medios de comunicación de que tenemos tropas en las carreteras, tenemos movilización, la gente se va, no es así. No necesitamos este pánico”, recalcó.

Zelenski cargó especialmente contra los países que decidieron evacuar a sus diplomáticos y rechazó los argumentos de que se trataba de personal “no esencial”. Tampoco ahorró las críticas por la falta de garantías aliadas de que Ucrania acabará ingresando en la OTAN.