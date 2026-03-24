Enero arrancó con reducción mensual de 0.9% en la actividad económica en México

El IGAE que arrancó en 2026 registró que las actividades primarias se incrementaron 2.4% a tasa anual, así como las actividades económicas de servicios que reportó un crecimiento de 0.9% en comparación con enero de 2025.

En México, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) del primer mes de 2026 obtuvo una reducción mensual de 0.9% y un alza anual de 0.5% con respecto al mismo mes de 2025, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las actividades secundarias o sector industrial, decrecieron 0.1% anualmente, reportando una caída de 1.7% en el sector de “industrias manufactureras”; sin embargo, hubo aumentos anuales en los sectores de construcción y de producción de energía, con alzas de 5 y 0.6%, respectivamente.

En términos mensuales —en comparación con diciembre de 2025— hubo disminuciones en las actividades de los tres sectores económicos (agropecuario, industria y servicios): en el primario, -3.7%; en el secundario, -1.1%; y en el terciario, -0.6%.

Las actividades terciarias (comercio y servicios) obtuvo alzas anuales en servicios de salud (3.6%), comercio al por menor (2.2%) y servicios financieros (2.2%); a la baja, a tasa anual, fueron los servicios profesionales (-3.1%) y servicios de alojamiento (-1.2%) —este último ya venía a la baja desde diciembre de 2025.

Inegi precisa que el IGAE “permite conocer y dar seguimiento a la evolución del sector real de la economía en el corto plazo” para la toma de decisiones en materia económica.