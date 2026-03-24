Enero arrancó con reducción mensual de 0.9% en la actividad económica en México

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Dinero
/ 24 marzo 2026
    Enero arrancó con reducción mensual de 0.9% en la actividad económica en México
    La cifra del IGAE fue de 104.1 en enero de 2026, viniendo de un valor en diciembre de 2025 de 106.1. ESPECIAL

El IGAE de Inegi registró, además, un crecimiento anual de 0.5% en el primer mes de 2026

En México, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) del primer mes de 2026 obtuvo una reducción mensual de 0.9% y un alza anual de 0.5% con respecto al mismo mes de 2025, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El IGAE que arrancó en 2026 registró que las actividades primarias se incrementaron 2.4% a tasa anual, así como las actividades económicas de servicios que reportó un crecimiento de 0.9% en comparación con enero de 2025.

https://vanguardia.com.mx/dinero/sube-la-inflacion-463-en-la-primera-mitad-de-marzo-de-2026-en-mexico-HG19680887

Las actividades secundarias o sector industrial, decrecieron 0.1% anualmente, reportando una caída de 1.7% en el sector de “industrias manufactureras”; sin embargo, hubo aumentos anuales en los sectores de construcción y de producción de energía, con alzas de 5 y 0.6%, respectivamente.

En términos mensuales —en comparación con diciembre de 2025— hubo disminuciones en las actividades de los tres sectores económicos (agropecuario, industria y servicios): en el primario, -3.7%; en el secundario, -1.1%; y en el terciario, -0.6%.

Las actividades terciarias (comercio y servicios) obtuvo alzas anuales en servicios de salud (3.6%), comercio al por menor (2.2%) y servicios financieros (2.2%); a la baja, a tasa anual, fueron los servicios profesionales (-3.1%) y servicios de alojamiento (-1.2%) —este último ya venía a la baja desde diciembre de 2025.

Inegi precisa que el IGAE “permite conocer y dar seguimiento a la evolución del sector real de la economía en el corto plazo” para la toma de decisiones en materia económica.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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