Trump asegura que representantes de Irán ‘han acordado que nunca tendrán el arma nuclear’

WASHINGTON.- El presidente de EU, Donald Trump, aseguró que los representantes de Irán con los que Washington está dialogando “han acordado que nunca tendrán el arma nuclear”.

“Están hablando con nosotros, y lo que dicen tiene sentido”, aseguró a los medios Trump durante la ceremonia para que el nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, jurase el cargo en la Casa Blanca.

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El mandatario aseguró que los representantes cuestionaron durante las reuniones que cuáles son los diez puntos principales en lo que respecta a las demandas de EU para parar la guerra.

Ante esto el presidente Donadl Trump dijo “Les respondí: ‘los puntos uno, dos y tres son: ustedes no pueden tener un arma nuclear, no van a tener un arma nuclear’”. “Estamos hablando sobre ello, y, aunque no quiero adelantarme, han acordado que nunca tendrán un arma nuclear”, agregó.

Al momento varios expertos han planteado dudas sobre lo cerca que estaba Teherán de desarrollar una bomba atómica, al tiempo que los razonamientos de la Casa Blanca han sido confusos e incluso contradictorios.

Pues fue a finales de febrero que en el transcurso de una ronda de diálogos sobre el programa nuclear iraní, EU inició los bombardeos argumentando que la república islámica suponía una amenaza directa e inminente.

Por otra parte Donald Trump resaltó que tras matar a varias figuras de la cúpula iraní -entre ellos el líder supremo Alí Jameneí-, los actuales representantes iraníes “son muy diferentes comparado con los que empezamos a negociar y que crearon todos estos problemas”.

Aseguró que aunque no se fia de ellos, estos interlocutores le han hecho a su país “un regalo muy grande”.

“No les voy a decir qué regalo es, pero fue un premio muy significativo. Y nos lo dieron. Dijeron que nos lo darían y lo hicieron”, aseguró Trump.

Asimismo dijo que el “regalo tiene un valor económico tremendo”, que está “relacionado con el petróleo y el gas” y con el flujo de crudo en el estrecho de Ormuz, el paso marítimo por donde circula una quinta parte del petróleo mundial.

Al ser preguntado por ese regalo, el presidente estadounidense afirmó que no tiene relación con la energía nuclear y que demuestra que la Casa Blanca está “tratando con las personas indicadas”.

Con información de EFE