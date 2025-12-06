Gertz Manero aún sin país como embajador, dice Murat

CDMX.- El senador Alejandro Murat, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, aseguró que hasta el momento se desconoce a qué país será enviado como embajador Alejandro Gertz Manero, luego de haber presentado su renuncia como titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

Tras participar en el acto conmemorativo por los “7 años de la Transformación”, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Zócalo capitalino, el legislador indicó que el Poder Legislativo se mantendrá atento a la determinación que tome el Ejecutivo federal respecto al futuro diplomático del exfiscal.

Murat fue cuestionado sobre las versiones que apuntan a que Gertz Manero podría ser designado embajador en Alemania, a lo que respondió que no existe confirmación oficial y que será necesario esperar el anuncio correspondiente por parte del gobierno federal.

“Hay que esperar, hay que esperar y ya enfocarnos en tener ahora una muy sólida fiscal como es Ernestina Godoy, un reconocimiento a Alejandro”, expresó el senador por Morena, al referirse al relevo al frente de la Fiscalía General.

El legislador destacó que el proceso de transición en la FGR debe centrarse ahora en consolidar el nuevo liderazgo, al considerar que la institución requiere estabilidad para mantener el rumbo en la investigación de delitos de alto impacto.

Cabe señalar que la presidenta Claudia Sheinbaum informó previamente que extendió a Gertz Manero una invitación para desempeñarse como embajador de un “país amigo”, sin precisar en ese momento el destino diplomático.

La mandataria adelantó que será en los próximos días cuando se dé a conocer a qué nación representará México el exfiscal, una vez que se formalicen los procedimientos diplomáticos correspondientes.

Mientras tanto, el Senado permanece a la espera de recibir, en su caso, la propuesta oficial para la eventual ratificación del nombramiento, conforme a lo que establece la Constitución en materia de política exterior. Con información de El Universal