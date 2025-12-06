Cae ‘jefe de plaza’ del CJNG en Quintana Roo: le confiscan arsenal, drogas y celulares

CANCÚN, QROO.– Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo, en coordinación con fuerzas federales y estatales, capturaron al presunto “jefe de plaza” de la organización delictiva Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Playa del Carmen. El detenido fue identificado como Ernesto Guadalupe “N.”, alias “El Rayo”.

La detención se efectuó la mañana del martes 25 de noviembre, en una revisión en la avenida Tulum esquina calle Agua, en la Supermanzana 4 de Benito Juárez, municipio de Cancún. El operativo involucró la participación de la FGE, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, Guardia Nacional, policía estatal y municipal.

Durante una inspección voluntaria al vehículo en el que viajaba, las autoridades aseguraron un arsenal compuesto por once armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea: seis armas largas —entre ellas rifles calibre 7.62×39 mm y .223— y cinco pistolas, todas con cargadores abastecidos. También se decomisaron drogas —entre ellas “piedra”, cocaína, marihuana y pastillas—, varios teléfonos celulares y otros indicios.

Según el comunicado oficial, “El Rayo” está relacionado con al menos cinco homicidios, desapariciones de personas y extorsiones a transportistas de servicio público en los municipios de Playa del Carmen y Tulum, además de operaciones de narcomenudeo.

El detenido y los objetos asegurados fueron presentados ante el Ministerio Público, que definirá su situación jurídica conforme al marco legal. Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar con las investigaciones para desmantelar las células criminales vinculadas al CJNG en la entidad.

Este operativo se suma a una serie de acciones recientes en Quintana Roo contra integrantes del CJNG, con decomisos de armas y detenciones que buscan debilitar la presencia del grupo criminal en municipios turísticos y con alta incidencia delictiva. Con información de El Universal