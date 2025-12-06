Cae ‘jefe de plaza’ del CJNG en Quintana Roo: le confiscan arsenal, drogas y celulares

Noticias
/ 6 diciembre 2025
    Cae ‘jefe de plaza’ del CJNG en Quintana Roo: le confiscan arsenal, drogas y celulares
    Con esta captura, las autoridades apuntan a reducir la violencia y la impunidad en la zona, advirtiendo que no permitirán que el crimen organizado controle territorios clave. /FOTO: ESPECIAL

Un operativo estatal-federal permitió la detención del presunto líder, junto con evidencias que lo vinculan con homicidios, desapariciones y extorsiones en la zona

CANCÚN, QROO.– Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo, en coordinación con fuerzas federales y estatales, capturaron al presunto “jefe de plaza” de la organización delictiva Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Playa del Carmen. El detenido fue identificado como Ernesto Guadalupe “N.”, alias “El Rayo”.

La detención se efectuó la mañana del martes 25 de noviembre, en una revisión en la avenida Tulum esquina calle Agua, en la Supermanzana 4 de Benito Juárez, municipio de Cancún. El operativo involucró la participación de la FGE, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, Guardia Nacional, policía estatal y municipal.

TE PUEDE INTERESAR: Gertz Manero aún sin país como embajador, dice Murat

Durante una inspección voluntaria al vehículo en el que viajaba, las autoridades aseguraron un arsenal compuesto por once armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea: seis armas largas —entre ellas rifles calibre 7.62×39 mm y .223— y cinco pistolas, todas con cargadores abastecidos. También se decomisaron drogas —entre ellas “piedra”, cocaína, marihuana y pastillas—, varios teléfonos celulares y otros indicios.

Según el comunicado oficial, “El Rayo” está relacionado con al menos cinco homicidios, desapariciones de personas y extorsiones a transportistas de servicio público en los municipios de Playa del Carmen y Tulum, además de operaciones de narcomenudeo.

TE PUEDE INTERESAR: Fallece familia coahuilense en choque contra camión, en Mina, Nuevo León

El detenido y los objetos asegurados fueron presentados ante el Ministerio Público, que definirá su situación jurídica conforme al marco legal. Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar con las investigaciones para desmantelar las células criminales vinculadas al CJNG en la entidad.

Este operativo se suma a una serie de acciones recientes en Quintana Roo contra integrantes del CJNG, con decomisos de armas y detenciones que buscan debilitar la presencia del grupo criminal en municipios turísticos y con alta incidencia delictiva. Con información de El Universal

Temas


Inseguridad

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Sedena
Semar
CJNG

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sosteniendo una espada durante un discurso el mes pasado. Si finalmente pierde el poder, su posible reemplazo dependerá en gran medida de su salida.

Trump quiere fuera a Maduro. Estos son los posibles sustitutos
Algunos señalaron que Godoy cuenta con la trayectoria necesaria para el cargo y otros pensaron lo opuesto.

Divide opiniones en redes la elección de Ernestina Godoy en la FGR
Sheinbaum también aprovechó la ocasión para rendir homenaje a los pueblos originarios, a los migrantes, y al pueblo mexicano en general.

Sheinbaum jura lealtad al pueblo ante 600 mil simpatizantes y cierra filas contra sus enemigos
En el Zócalo capitalino, Sheinbaum afirmó que México mantiene una relación con Estados Unidos basada en respeto y principios, tras su reunión con Donald Trump y Mark Carney en Washington.

Sheinbaum reafirma soberanía de México durante mitin, tras encuentro con Trump: ‘Llegamos a un entendido’
Tiendas que sirven de refugios para palestinos desplazados, entre la devastación causada por las operaciones terrestre y aérea de Israel en la Ciudad de Gaza, el 5 de diciembre de 2025. FOTO: AP Foto/Abdel Kareem Hana

Qatar alerta que alto al fuego en Gaza llegó a “punto crítico”
Derecho divino

Derecho divino
true

Claudia Sheinbaum ha sabido tratar con Donald Trump
Ricardo Anaya informó que su bancada dejó constancia por escrito de su rechazo absoluto a la terna enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

‘Fue un no rotundo’: PAN enfrenta polémica por votos nulos en designación de la nueva fiscal